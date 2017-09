 Coupe Banque Nationale: première paire canadienne en finale du double! 

(Québec) La finale du double a soudainement gagné en intérêt pour les amateurs de tennis, samedi, lorsque le duo formé des adolescentes Bianca Andreescu et Carson Branstine est devenu la première paire toute canadienne à y accéder.

Les deux filles marchent ainsi dans les traces de la Québécoise Stéphanie Dubois, première femme du pays hôte à participer au match ultime, en 2007, avec la Tchèque Renata Voracova.

Andreescu et Branstine, 17 ans, ont battu samedi le duo composé de la Hongroise Fanny Stollar et de l'Américaine Irina Falconi au pointage de 7-6 (6) et 6-4, faisant vivre de beaux moments à une foule enthousiaste.

Il s'agit d'un parcours quasi incroyable pour celles qui disputent ensemble un deuxième tournoi professionnel seulement, et qui ont profité d'une invitation des organisateurs pour participer à la compétition en double de Québec.

Si la victoire de samedi a permis au duo d'accéder à la finale, la grande surprise est survenue tard vendredi soir. Andreescu et Branstine ont alors décroché une étonnante victoire contre les deuxièmes favorites, Lucie Hradecka (10e au monde) et Barbora Krejcikova (56e), de la République tchèque.

La tâche en finale s'annonce toutefois colossale, dimanche après-midi. Devant les Canadiennes se dresseront Andrea Hlavackova et Timea Babos, respectivement 7e et 17e au classement de la WTA. La première tentera de conserver son titre acquis à Québec l'an dernier; la deuxième de devenir la première à remporter le simple et le double la même année.