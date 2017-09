Une finale entre calme et dynamite

Les rencontres de demi-finales présentées samedi au PEPS ont été fort différentes l'une de l'autre. Le duel entre Babos et Lucie Safarova a proposé un jeu serré, égal, relevé. Un peu plus tôt, Van Uytvanck avait complètement surclassé Tatjana Maria.

«Je suis venue ici pour gagner le tournoi», a rappelé Babos. «Je ne suis pas venue pour jouer en quarts ou en demi. Ce serait fantastique d'y parvenir.» «D'être en finale... je n'y ai jamais cru», a de son côté affirmé Van Uytvanck, dont la préparation pour le tournoi a été déficiente en raison d'une maladie, la semaine dernière.

Dans un match où les serveuses ont été reines, Babos a éliminé la favorite Safarova 7-6 (8) et 6-4, en après-midi, lors de la deuxième demi-finale. Il a fallu attendre le 12e jeu du match pour voir une première balle de bris, aussi balle de manche pour Babos. Safarova s'en est tirée, et c'est finalement au bris d'égalité, à sa sixième tentative, que la Hongroise s'est adjugée le set initial.

La première moitié de la deuxième manche a poursuivi la tendance. Mais à la septième partie, Babos a pris le contrôle en ravissant le service de Safarova.

Après quatre balles de match ratées sur la mise en jeu de la favorite, la Hongroise s'est bien reprise avec son propre service, levant les bras au ciel sur le dernier point. Safarova n'a eu aucune chance de briser dans le match. «Ç'a beaucoup aidé», a lancé Babos en riant. «Je pense qu'elle n'a pas aimé la façon dont j'ai varié mon jeu, et mes services en particulier.»

Il s'agit d'une deuxième victoire cette saison pour la 63e au monde sur Safarova, après celle en finale du tournoi de Budapest.

«Ç'a été un bon match. Du tennis de grande qualité. Elle a juste été un peu meilleure», a commenté Safarova, championne à Québec en 2013. «Évidemment, je suis triste, parce que j'aime vraiment jouer ce tournoi.» Lorsqu'on lui demande si elle sera de retour l'an prochain, elle répond : «On verra. [...] J'aimerais revenir.»

«Match parfait»

Un peu plus tôt samedi, Van Uytvanck a disputé un match impeccable pour écraser Tatjana Maria 6-1 et 6-2. La Belge a servi à l'Allemande sa propre médecine : un jeu varié, sans erreur. Pourtant intraitable jusque là cette semaine, la quatrième tête de série semblait dépassée. «C'était très difficile pour moi de trouver les solutions», a d'ailleurs admis Maria. «Mais je ne me sentais pas mal sur le court.»