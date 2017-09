Fin de l'aventure d'Andreescu

En première manche, le seul bris de service est survenu à la dernière partie. Kenin (112 e ) a ensuite réussi le premier du deuxième set et menait 3-2, mais Safarova a rapidement retrouvé sa touche pour remporter quatre jeux de suite. Et le match. Elle retrouvera sa compatriote Hradecka en quarts de finale.

Plus tard jeudi soir, la grande favorite Lucie Safarova a poursuivi sa route en battant une autre jeune joueuse bourrée de talent, l'Américaine Sofia Kenin. La 33 e au classement mondial l'a emporté 6-4 et 6-3.

Mais ce fut efficace. «Elle a augmenté son niveau de jeu», a constaté Andreescu. «Au premier set, elle faisait beaucoup plus d'erreurs. Dans le second, elle frappait les balles plus tôt et mettait plus de pression.»

À Québec, le Challenge Bell l'a ensuite fait sienne, et la pièce instrumentale a survécu au déménagement du Club Avantage vers le PEPS, puis au changement de nom du tournoi. À Montréal, elle a été délaissée, au grand désarroi de certains amateurs, raconte Tétreault. Malheureusement, Miles est décédé des suites d'un cancer en mai, à 47 ans. Vendu à cinq millions d'exemplaires, Children demeure son plus grand succès.

Timea Babos ne fait aucun secret de ses ambitions : elle veut gagner le simple et le double, à la Coupe Banque Nationale. «C'est pour ça que je suis venue ici!» lance la Hongroise avec le sourire.

Pour y arriver, la 68e joueuse mondiale en simple et 17e en double devra toutefois se débarrasser de la favorite locale, Françoise Abanda, avec qui elle a rendez-vous vendredi soir sur le court central du PEPS. Il s'agira d'un premier affrontement entre les deux joueuses, et Babos admet aborder ce choc avec la Montréalaise un peu à l'aveugle.

«Honnêtement, je ne la connais pas très bien», a expliqué la troisième favorite lors d'un entretien avec Le Soleil, après sa victoire en double, jeudi. «Mais j'ai parlé à mon entraîneur et nous avons récolté quelques informations, évidemment. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est de jouer mon match, de rester agressive», a analysé Babos, une joueuse intimidante sur le terrain, par sa puissance et ses cris.

À ne pas négliger

Jusqu'ici, elle a fait son chemin dans l'ombre des Canadiennes et des favorites, Lucie Safarova et Océane Dodin. Mais on aurait tort de l'ignorer. À la fin de la saison 2016, elle pointait au 26e rang de la WTA. Un passage à vide pendant les récentes saisons sur terre battue et gazon lui a coûté quelques places, mais elle a depuis vaincu la jeune vedette canadienne Bianca Andreescu à Toronto et la 14e au monde Kristina Mladenovic à New Haven. Il a fallu trois manches à Maria Sharapova pour lui montrer la sortie en deuxième ronde des Internationaux des États-Unis.

Sans compter qu'elle se régale d'une surface comme celle du court Banque Nationale. «Le dur à l'intérieur est ma surface favorite, et de loin. Parce que c'est très rapide et que je suis une cogneuse. Parce que je suis agressive, aussi. [...] C'est pour ça que j'ai décidé de venir ici. Pour ça, et parce que j'aime la ville de Québec», a indiqué Babos, éliminée en deuxième ronde par l'éventuelle championne Mirjana Lucic-Baroni, en 2014, sa seule autre présence en ville.

Pour ce qui est du double, Babos et son équipière, Andrea Hlavackova (7e au monde), sont les grandes favorites. Elles ont facilement remporté leurs deux premiers matchs, ce qui les place déjà dans le carré d'as. Ensemble, elles viennent tout juste d'atteindre les quarts de finale aux Internationaux des États-Unis. Hlavackova tente de défendre son titre à Québec, puisqu'elle a triomphé l'an dernier avec sa compatriote tchèque Lucie Hradecka.