Dodin se retire de la Coupe Banque Nationale

«Elle pleurait toutes les larmes de son corps, en bas, quand les médecins lui ont dit qu'elle était mieux de ne pas jouer», a expliqué le directeur du tournoi, Jacques Hérisset, quelques minutes après l'annonce de la mauvaise nouvelle.

Une heure avant sa rencontre face à Caroline Dolehide, Dodin a commencé un échauffement sur le court central. Elle a frappé quelques balles, puis s'est retirée.

Ce serait un problème récurrent pour la 48e joueuse mondiale. «Elle a une maladie qui cause un manque d'équilibre», en raison d'un problème dans l'oreille, a expliqué Hérisset. Déjà, elle avait été exemptée d'une participation à la soirée des joueuses sur le Louis-Jolliet, dimanche, car les médecins lui suggèrent de ne pas naviguer. Et les symptômes semblent se déclencher sans crier gare. Le directeur du tournoi affirme d'ailleurs avoir croisé Dodin au début de l'après-midi, mercredi, et «tout était beau».

Le retrait de la tête d'affiche - littéralement - de la 25e présentation de la Coupe Banque Nationale s'ajoute à celui, il y a une semaine, de la Québécoise Eugenie Bouchard, qui devait revenir dans la capitale après une présence courte et tumultueuse en 2016.

«Je pense toujours aux gens qui achètent des billets, qui veulent venir voir les matchs... C'est sûr que les gens voulaient voir la championne de l'an passé», a dit Hérisset en parlant de la charismatique Dodin. «Ça arrive. Mais c'est sûr qu'on en n'a pas 10 comme ça.»

Le retrait de Dodin laisse un grand trou dans le bas du tableau, où Tatjana Maria (4e) devient la favorite. Les principales têtes d'affiche - Lucie Safarova (1re), Timea Babos (3e), Bianca Andreescu et Françoise Abanda - sont toutes dans la portion du haut.