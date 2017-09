Soirée de rêve pour la foule

Ils sont environ 70 jeunes à distribuer les balles et les serviettes à la Coupe Banque Nationale cette semaine. Plusieurs sont des jeunes joueurs de tennis ou de baseball de la région.

lls sont bien visibles sur le terrain, essentiels au bon déroulement d'un match. Mais leur travail consiste à ne pas trop se faire remarquer. Qui sont donc les juges de ligne et les chasseurs de balles qui travaillent à la Coupe Banque Nationale cette semaine?

Les juges de ligne

Ils sont 23 à crier «out», cette semaine au PEPS. La grande majorité sont Québécois, deux viennent de l'Ontario, une autre des États-Unis.

Ils sont tous passés par un processus de plusieurs années avant de pouvoir officier dans un tournoi de ce calibre. Ils ont d'abord suivi un stage appelé «Introduction à l'arbitrage», donné à Québec ou à Montréal. Les juges doivent ensuite faire leurs dents dans de plus petits tournois, où on commence déjà à les évaluer. Ceux qui reçoivent des «notes» favorables pourront progresser vers plus haut, comme la Coupe Banque Nationale ou la Coupe Rogers.

«Les juges de ligne sont cotés», explique l'arbitre en chef du tournoi de Québec, Édith Lemay, elle-même une ancienne. «[Ceux] que nous choisissons pour venir ici sont des juges de ligne qui ont de l'expérience et qui font beaucoup de tournois pendant une année.»

Avec une dizaine de tournois de calibre international au Québec, «beaucoup» demeure relativement peu. On est donc loin d'un travail à temps plein. En fait, plusieurs juges de ligne présents à Québec ont pris des vacances de leur «job de jour» pour se faire foudroyer du regard par les joueuses mécontentes de leurs appels.

Les chasseurs de balles

Ils sont environ 70 à distribuer les balles et les serviettes à la Coupe Banque Nationale cette semaine. Plusieurs sont des jeunes joueurs de tennis ou de baseball de la région. Ils se sont inscrits sur le site Web du tournoi. Les plus jeunes ont 12 ans, les plus vieux viennent d'atteindre leur majorité. Il s'agit d'un travail bénévole, mais vêtements, repas et accréditations sont fournis.

Avant de fouler les courts du PEPS, ils suivent deux formations de deux heures. Ce qui n'est pas un luxe. Regardez-les travailler à votre prochaine visite à la Coupe Banque Nationale : leur tâche demande une belle coordination, tout ça devant plusieurs spectateurs et des joueuses nerveuses, découragées ou en colère. «Au début, c'est sûr qu'ils sont intimidés par les joueuses. Mais plus ça va, plus ils prennent confiance», explique une des deux responsables du groupe, Anne-Julie Métivier.

Métivier et sa collègue assurent un suivi constant pendant tout le tournoi, mais particulièrement serré dans les premiers jours. Toutes les mauvaises tendances doivent être corrigées le plus rapidement possible.

«À leur âge, ils sont souvent hésitants. Je leur dis de prendre leur place, de ne pas hésiter à prendre l'initiative. Au début, je leur dis que c'est normal de faire des erreurs, mais que l'important c'est de ne pas les répéter 10 fois», explique Métivier en souriant.