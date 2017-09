Sueurs froides pour Dodin

(Québec) Océane Dodin a eu chaud. À un certain moment, on la croyait même perdue. Mais elle a trouvé une façon de s'accrocher pour venir à bout de la coriace Canadienne Gabriela Dabrowski, lundi soir, à la Coupe Banque Nationale.

La championne en titre a gagné 5-7, 7-5 et 6-4 devant une foule favorable à la cause de son adversaire. Ça n'a pas toujours été beau du côté de la Française, on l'a sentie frustrée à plusieurs occasions, mais elle est toujours debout mardi matin.

«J'ai pas fait un gros match, ça on peut le dire. Je me suis battue jusqu'au dernier point. C'est pas passé loin, j'étais à deux points de la défaite. Mais j'ai réussi à retourner la situation. Donc, très contente», a commenté la 48e joueuse mondiale, visiblement épuisée après le duel. «C'était un match très compliqué à gérer mentalement et physiquement. Mais c'est souvent comme ça dans les premiers tours.»

Dodin a par ailleurs admis qu'inconsciemment, le fait d'amorcer la défense d'un titre lui a peut-être ajouté un peu de pression. «J'ai envie de bien faire comme l'année dernière. C'est un tournoi où je me sens vraiment bien et je ne me voyais pas du tout partir maintenant», a souligné celle qui est à Québec depuis déjà une semaine.

Pendant que son jeu n'était pas à point, Dabrowski lui présentait une muraille défensive quasi impénétrable. La rapide Ontarienne semblait toujours au bon endroit. Difficile de croire qu'elle n'est que 301e au monde en simple.

Le match a basculé au cours d'une folle deuxième manche aux sept bris de service. Le plus important est survenu à la neuvième partie, alors que Dabrowski servait pour le match à 5-3. Lorsque Dodin a servi à 6-5 en sa faveur, la Canadienne s'est donné deux occasions de forcer un bris d'égalité, mais la Française s'est finalement sortie d'une manche où elle en a drôlement arraché.

À 4-4 en troisième, Dodin a de nouveau volé le service de Dabrowski sur une balle tombée sur la ligne de fond aux yeux des arbitres, mais plus loin à ceux de la Canadienne, qui a contesté quelques appels pendant la rencontre. La Française de 20 ans a finalement conclu le duel sur sa première balle de match, Dabrowski réagissant avec deux bons coups de raquette au sol.

«Je ne suis pas si frustrée par la troisième manche, mais plutôt par la deuxième, où j'ai eu mes chances sans capitaliser», a affirmé la perdante, 25 ans, auteure de plusieurs coups spectaculaires.

Spécialiste du double, Dabrowski voit dans son manque de duels en simple cette saison une des raisons de sa défaite. «Vers la fin du match, je crois que ç'a paru qu'elle fait partie du top 50 et que ce n'est pas mon cas. Je suis venue dans ce tournoi sans attente. J'ai fait beaucoup mieux que je pensais.» Au printemps, elle est devenue la première Canadienne à gagner un tournoi du grand chelem, triomphant en double mixte à Roland-Garros avec Rohan Bopanna.

Au deuxième tour, Dodin affrontera Caroline Dolehide, tombeuse de Charlotte Robillard-Millette.