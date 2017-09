Attentat de Manchester: un coeur meurtri sur le court du PEPS

«Même si c'est une très grosse ville, on y trouve une communauté très forte, comme dans un petit village, a expliqué la Britannique au Soleil, lundi. Ç'a affecté tout le monde, beaucoup.»

Broady venait tout juste de se réveiller, à Paris, lorsqu'elle a appris la nouvelle. Elle avait déjà plus de 50 messages sur son téléphone. Quelques heures plus tard, elle disputait sa rencontre de première ronde aux qualifications de Roland-Garros, soldée par un sec revers en deux manches. L'un des plus difficiles matchs de sa carrière, disputé dans une forme de deuil, comme celui qui s'installait dans sa ville.

«Après l'attentat, toute la zone a été fermée pour longtemps, alors il y avait une drôle d'atmosphère. Il y avait comme une mer de fleurs. C'était le silence complet. C'était bizarre dans certains endroits de la ville», a expliqué Broady.

Mais pendant ce temps, la communauté se regroupait, la solidarité prenait le dessus. «Les mosquées locales en ont fait beaucoup, avec des marches, a souligné Broady. Elles ont été très solidaires avec la ville. Tout le monde s'entraide. On était déjà comme ça, mais peut-être encore plus maintenant.» L'aréna de Manchester a d'ailleurs rouvert ses portes, samedi, avec un grand concert.

Retrouver la confiance

Contrairement à l'an dernier, où Océane Dodin lui avait montré la sortie dès le premier tour, Naomi Broady a bien amorcé la Coupe Banque Nationale, lundi. Une victoire de 6-4, 3-6 et 6-3 sur la prometteuse Australienne de 17 ans Destanee Aiava. «Si un jour elle devient première mondiale, je pourrai dire que je l'ai battue», a lancé Broady, consciente du grand potentiel de son adversaire du jour.

La Britannique aimerait bien sûr faire aussi bien - voire encore mieux - qu'en 2015, où elle avait atteint les demi-finales à Québec. La jeune Jelena Ostapenko, gagnante du dernier Roland-Garros, avait mis fin à son parcours.

Depuis, Broady a connu des hauts et des bas. Elle a atteint le 76e rang mondial en mars 2016, mais elle est présentement 135e. «Avec mon ancien entraîneur, nous avons changé ma façon de jouer et j'ai perdu un peu de confiance à travers ça», a candidement admis la grande blonde de 6'2''. «Je commence à la retrouver. Je me sens très forte mentalement, ce qui est très important. Aujourd'hui, dans un match où l'adversaire était au même niveau que moi, j'ai gagné parce que je me battais.»

Broady travaille avec un nouvel entraîneur, Matt Evans, depuis la Coupe Rogers de Toronto. Elle met désormais plus d'accent sur son propre jeu, moins sur celui de l'adversaire. «On travaille sur certaines choses, et j'ai pu les mettre en application aujourd'hui. Comme de rester aggressive sur la ligne de fond. Et on travaille beaucoup sur mon service», a indiqué l'auteure de 13 as dans la rencontre de lundi, la première disputée sur le court central du PEPS.