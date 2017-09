 Tableau de la Coupe Banque Nationale: la chance sourit à Dodin 

La sympathique française était présente sur la Grande Allée pour le tirage au sort de la 25e présentation du tournoi québécois de la WTA. Sous un mélange de soleil et de pluie, elle a participé à la composition du tableau principal dont elle est la deuxième favorite, derrière la Tchèque Lucie Safarova, une autre ex-championne.

Dodin affrontera une qualifiée au premier tour. Et si elle l'emporte, une autre au deuxième tour, puisque deux joueuses issues des qualifications se feront face d'entrée de jeu dans la portion du tableau au-dessus de la sienne. «Vous savez qui a fait le tirage, hein? Vous avez vu le tableau», a plaisanté le directeur du tournoi, Jack Hérisset.

Il y a un an, Dodin avait conquis son premier titre de la WTA - et le public québécois - pendant une semaine de rêve. Elle occupait alors le 132e rang mondial. Aujourd'hui, elle est 48e.

«Gagner mon premier tournoi de la WTA, ça m'a donné de la confiance. C'est vrai qu'ici, c'est une surface que j'adore, ça va super vite. Mes coups sont vraiment efficaces, c'est vraiment une surface pour moi. Maintenant, je croise les doigts», a affirmé l'athlète de 20 ans.

Désormais membre de l'élite mondiale, elle connaît une saison 2017 faite de hauts et de bas, comme le démontre sa fiche de 19 victoires et 22 défaites. Dernièrement, elle a atteint les demi-finales du tournoi de Washington, battant les dangereuses Jelena Jankovic, Sara Errani et Sabine Lisicki. Elle a toutefois perdu en première ronde de ses deux dernières épreuves, à Toronto et à Cincinnati. Plus tôt cet été, elle avait baissé pavillon au premier tour de Wimbledon contre... Safarova, un revers de 6-2 et 6-2.

Malgré la présence d'au moins quatre Canadiennes dans le tableau principal, on prévoit que Dodin recevra une large part des encouragements cette semaine, au PEPS. «Ici, je me sens comme à la maison. Tout le monde parle français. Tout le monde est super attentionné avec moi. Je suis un peu la chouchoute du tournoi. C'est plus un plaisir qu'une pression d'être ici», a affirmé Dodin, à l'aube de sa première défense en carrière sur le circuit.

Malgré le retrait crève-coeur d'Eugenie Bouchard annoncé vendredi, le directeur du tournoi, Jacques Hérisset, se réjouissait de voir la composition du 25e tableau principal de la compétition qu'il a fondée. «Ça va être du bon tennis. Du tennis équilibré, comme ce qu'on a toujours promis à nos amateurs», a indiqué «Jack».