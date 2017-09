Eugenie Bouchard se retire de la Coupe Banque Nationale

«Je suis extrêmement déçue de devoir me retirer de la Coupe Banque Nationale car c'est un tournoi que j'apprécie et c'est toujours motivant de jouer à la maison devant le public québécois. Je souffre cependant d'un virus depuis quelques jours qui m'a empêchée de m'entraîner depuis la fin de mon parcours aux Internationaux des États-Unis. Je devrai concentrer mes énergies dans les prochains jours à récupérer, mais je ne sais pas encore quand je pourrai reprendre la compétition», a déclaré Bouchard, via un communiqué émis par Tennis Canada.

En 2013, la Québécoise avait participé à la demi-finale du tournoi disputé à l'Amphithéâtre Desjardins du PEPS de l'Université Laval. L'an passé, sa présence avait été pimentée par son élimination en deuxième ronde et sa plainte envers le bruit à l'hôtel.

Son retrait permet à la Néozélandaise Marina Erakovic d'obtenir sa place dans le tableau principal. Le tirage officiel de celui-ci aura lieu demain midi, sur la Grande Allée, en compagnie d'Océane Dodin, championne en titre du tournoi qui célèbre son 25e anniversaire.

«Nous aurions évidemment bien aimé qu'Eugenie puisse évoluer devant le public québécois après avoir atteint les demi-finales ici en 2013, mais nous lui souhaitons surtout un très prompt rétablissement afin qu'elle puisse se concentrer sur les derniers mois de la saison», a indiqué Jacques Hérisset, directeur de la Coupe Banque Nationale, dans le même communiqué.

