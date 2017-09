Auger-Aliassime en finale à Séville

(Québec) Félix Auger-Aliassime jouera en finale du tournoi Challenger de Séville. Vendredi, dans le sud de l'Espagne, le joueur de tennis de 17 ans de L'Ancienne-Lorette a pris la mesure 3-6, 7-6 (4) et 6-3 du cinquième favori du tournoi, le Serbe Filip Krajinovic.

Krajinovic montrait un avantage de 100 rangs au classement mondial de l'ATP, 126e contre 226e pour Auger-Aliassime, en plus d'avoir huit ans de plus. Mais le jeune phénomène québécois ne s'en est pas laissé imposer, se servant entre autres de son arme de prédilection, son service, pour enregistrer 14 as contre 3. Le match a duré 2 h 8 min.

Auger-Aliassime disputera donc samedi la grande finale de la Copa Sevilla à la raquette locale Inigo Cervantes, un Espagnol de 27 ans qui pointe au 246e rang mondial.