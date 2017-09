Sloane Stephens en demi-finales à New York

Associated Press New York

Stephens n'a jamais eu de retard dans le bris d'égalité, où Sevastova a commis cinq fautes directes. Stephens a brillé avec un coup gagnant en croisé, pour 2-1, puis elle a triomphé sur un superbe revers en parallèle. Chaque joueuse a mérité quatre bris, et la comparaison des coups gagnants et des fautes directes a aussi été très serrée : 31-25 pour l'Américaine, 39-41 pour la Lettone.

Stephens accède aux demi-finales du tournoi new-yorkais pour la première fois de sa carrière. «C'est simplement incroyable, quand j'ai fait mon retour à Wimbledon, je ne pouvais pas imaginer avoir de tels résultats et atteindre le dernier carré de mon tournoi préféré», a expliqué Stephens.

Blessée à un pied, Stephens, 24 ans, avait mis un terme à sa saison en août 2016 après les JO de Rio. Après une longue pause, elle avait ensuite dû se faire opérer, ce qui avait retardé son retour en compétition à Wimbledon en juillet dernier où elle avait chuté sans surprise dès le premier tour.

Mais en août, Stephens a atteint les demi-finales des tournois de Toronto et de Cincinnati, en battant notamment l'Allemande Angelique Kerber et la Tchèque Petra Kvitova. «Je me suis dit qu'il fallait que je sois plus relâchée et maintenant, je me retrouve en demi-finales», a-t-elle expliqué pour justifier l'enchaînement de ses bons résultats.

«C'est une adversaire difficile, je croyais avoir pris l'ascendant, mais elle bouge bien, elle frappe fort et elle a des ressources mentales, elle peut aller loin dans ce tournoi», a reconnu de son côté Sevastova, 17e mondiale, qui avait mis fin en huitième de finale au retour en grand chelem de Maria Sharapova.

Stephens aura comme prochaine rivale sa compatriote Venus Williams, tombeuse de la Tchèque Petra Kvitova, 6-3, 3-6 et 7-6 (2), mardi soir.

Du jamais vu!

Chez les hommes, l'Espagnol Pablo Carreno Busta a prévalu 6-4, 6-4 et 6-2 contre l'Argentin Diego Schwartzman. Deux jours après avoir éliminé le jeune Canadien Denis Shapovalov en trois sets de 7-6, Carreno Busta, 12e tête de série, est passé en demi-finale d'un grand chelem pour la première fois de sa carrière, lui qui n'a toujours pas perdu de manche à New York cette année.

L'Espagnol, plutôt à l'aise sur terre battue, est le grand bénéficiaire de la cascade de forfaits de favoris (Djokovic, Murray, Wawrinka, Raonic) avant le tournoi et de l'hécatombe touchant les principales têtes de série dans sa partie de tableau. Pour arriver en quarts de finale, il a ainsi affronté quatre joueurs issus des qualifications, dont Shapovalov, du jamais vu dans un tournoi du grand chelem.

«C'est incroyable, j'en ai rêvé et je n'ai jamais cru que j'en serais capable», a déclaré l'Espagnol qui avait atteint les quarts de finale de Roland Garros en juin, avant de se blesser aux abdominaux.

Bryan dépasse Nestor

En double masculin, Mike Bryan a établi un record avec un 1052e gain. Son frère jumeau, Bob, et lui ont vaincu les Français Julien Benneteau et Édouard Roger-Vasselin 6-3 et 7-5, atteignant les demi-finales. La fiche de Mike Bryan est 1052-330, un pourcentage de victoires de ,761. Il a éclipsé les 1051 victoires du Canadien Daniel Nestor.

Les Bryan sont en quête d'un 17e titre en grand chelem. Ils auront comme prochains adversaires Feliciano Lopez et Marc Lopez, de l'Espagne. Bob Bryan en est à 1038 victoires en carrière.