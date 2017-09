Toute une remontée de del Potro

L'Argentin Juan Martin del Potro a sauvé deux balles de match et il a effacé un retard de deux sets pour battre l'Autrichien Dominic Thiem 1-6, 2-6, 6-1, 7-6 (1), 6-4, lundi, lors du quatrième tour des Internationaux des États-Unis.

Associated Press New York

Del Potro, le champion en 2009 à Flushing Meadows, a réussi deux as pour effacer deux balles de match, alors que Thiem menait 6-5 en quatrième manche. L'Argentin a ensuite dominé le bris d'égalité pour forcer la tenue d'un set ultime.

En cinquième manche, del Potro a brisé son adversaire lors du dernier jeu, quand Thiem a commis une double faute. Le match a duré trois heures et 35 minutes et Thiem a remporté 141 points contre 139 pour del Potro.

Del Potro affrontera maintenant en quarts de finale le Suisse Roger Federer. «J'étais malade les deux derniers jours et j'ai juste essayé de jouer, c'est le public qui m'a permis d'en arriver là, je n'oublierai jamais ce match», a assuré Del Potro.

Federer a pris un temps d'arrêt médical après la deuxième manche, mais il n'a pas été dans l'embarras, triomphant en trois manches de 6-4, 6-2, 7-5 contre l'Allemand Philipp Kohlschreiber.

Federer n'a fait face à aucune balle de bris et il a gagné son match en trois manches pour une deuxième fois de suite après avoir disputé cinq sets à ses deux premiers affrontements du tournoi. Il a porté sa fiche en carrière contre Kohlschreiber à 12-0.

Pendant une entrevue sur le terrain du stade Arthur Ashe, le Suisse a laissé savoir en riant qu'il avait pris cette pause parce qu'il avait besoin d'un massage dans le dos et sur les fesses et qu'il ne voulait pas recevoir ces traitements sur le court.

La troisième tête de série retrouvera del Potro sur son chemin. Les deux joueurs ont pris part à la finale de cet événement, en 2009. Del Potro y avait remporté son seul titre majeur en carrière et il avait mis fin à une série de cinq titres de Federer à New York.

Nadal a la vie facile

En début de journée, l'Espagnol Rafael Nadal a facilement franchi le quatrième tour du tournoi en se débarrassant de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov en trois manches de 6-2, 6-4, 6-1.

Nadal, favori du tournoi, est de retour dans les quarts de finale à Flushing Meadows pour une première fois depuis 2013, quand il a gagné le deuxième de ses deux titres de la dernière manche annuelle du grand chelem.

Il a brisé six fois le service de Dolgopolov et a achevé son rival en seulement 1 heure et 41 minutes. Dolgopolov avait gagné de ses trois derniers duels précédents contre Nadal.

Nadal avait perdu la première manche lors des deux tours précédents, mais il a été dominant du début à la fin contre Dolgopolov, en route vers sa 50e victoire en carrière aux Internationaux des États-Unis.

Lors des quarts de finale, Nadal croisera le fer avec le Russe Andrey Rublev. Ce dernier a défait le Belge et neuvième tête de série David Goffin 7-5, 7-6 (5), 6-3.

Âgé de 19 ans, Rublev devient le plus jeune quart de finaliste aux Internationaux des États-Unis depuis Andy Roddick en 2001. Roddick était alors aussi âgé de 19 ans. Rublev affrontera Nadal pour une première fois en carrière. Avec AFP