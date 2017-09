La cadette des soeurs Williams, qui aura 36 ans en septembre, a été admise mercredi au centre médical St.Mary's de West Palm Beach, où un étage entier lui est réservé, a précisé l'antenne locale de la chaîne de télévision CBS. Selon la même source, elle aurait eu ses premières contractions dans la nuit de jeudi à vendredi.

«Je suis super contente, bien sûr, je ne peux pas l'exprimer avec des mots», a réagi sa soeur aînée Venus alors qu'elle allait disputer son match du 3e tour à Flushing Meadows. Venus Williams était interrogée sur les informations concernant la maternité de sa soeur.

Lors de sa conférence de presse d'après-match, elle a refusé de répondre aux questions sur ce sujet. «Je suis tout à fait disponible pour répondre aux questions sur le tennis. C'est tout pour l'instant», a-t-elle dit.

«La championne de tennis Serena Williams met au monde une fille pesant 2,78 kg. La maman et le bébé se portent bien», avait annoncé dans un message sur twitter le journaliste Chris Shepherd, de la chaîne locale de West Palm Beach WPBF-25, citant des sources au sein de l'hôpital.

Le magazine des célébrités US Weekly a également annoncé la naissance, citant une source proche de la championne. En décembre, elle avait annoncé ses fiançailles avec Alexis Ohanian, co-fondateur de la plateforme Reddit.

Le porte-parole de la joueuse aux 23 titres du Grand chelem était injoignable pour faire un commentaire.

Absente depuis fin janvier et sa victoire à l'Open d'Australie, Serena Williams avait révélé en avril qu'elle attendait son premier enfant. Elle avait posté sur l'application de partage Snapchat une photo sur laquelle elle apparaissait avec un ventre arrondi et accompagnée de la légende «20 semaines». L'accouchement était prévu en plein US Open, qui a débuté lundi à New York.

Chris Evert, autre légende du tennis américain et mère de trois garçons, a pour sa part salué «le modèle qu'elle sera pour sa fille».

L'Espagnole Garbine Muguruza, tête de série no 3 du tournoi, s'est dite «très heureuse» pour la nouvelle maman, espérant que la petite fille «ne jouera pas au tennis».

«Félicitations Serena», a posté sur Instagram la chanteuse Beyoncé.

Les messages de félicitations ont aux aussi afflué sur Twitter, prédisant au bébé un avenir aussi brillant que celui de sa mère.

«Marche ou crève»

Dans une longue interview au magazine Vogue en août, l'ex no 1 mondiale avait promis de faire un retour «incroyable» à l'Open d'Australie en janvier 2018, «trois mois après» avoir mis au monde son premier enfant, et un an après avoir conquis son 23e titre majeur en simple, soit un de plus que l'Allemande Steffi Graff et à une victoire du record de l'Australienne Margaret Court.

«Je veux juste tout donner. Ce sera, disons, trois mois après que j'aurai mis au monde [mon enfant]», avait-elle déclaré, assurant avoir gardé un oeil attentif sur le tennis féminin durant sa grossesse.

Dans cet entretien, elle était revenue sur sa victoire à Melbourne alors qu'elle se savait enceinte.

«Deux semaines après avoir appris [sa grossesse], j'ai disputé l'Open d'Australie, avait-elle raconté. J'ai dit à Alexis que ça ne pouvait être qu'une fille parce que je jouais sous 37 degrés à l'ombre et que je n'avais aucun problème avec le bébé. Marche ou crève, les femmes sont fortes dans ces moments là.»

Le magazine Vanity Fair avait affirmé en juin que Serena avait prévu d'épouser Alexis Ohanian avant la fin de l'année. Le couple s'était rencontré à Rome en 2015.