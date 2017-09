Shapovalov face au «fantôme» de la Coupe Davis

Agence France-Presse New York

En février dernier, alors que le Canada affrontait à domicile la Grande-Bretagne dans le cadre du premier tour de la Coupe Davis, Shapovalov, alors encore largement inconnu du grand public et aligné pour la première fois à ce stade de la compétition à seulement 17 ans, avait provoqué la défaite de son équipe (3-2).

Nettement dominé par Edmund (6-3, 6-4, 3-1) dans le quatrième simple décisif, il avait exprimé sa frustration après un point perdu, en frappant une balle en direction des tribunes. Sauf que la balle a fini sa course en plein dans le visage de l'arbitre de chaise, le Français Arnaud Gabas, qui n'a pas eu d'autre choix que de le disqualifier et de donner ainsi la victoire à la Grande-Bretagne.

Shapovalov a écopé de la part de la Fédération internationale d'une amende et a présenté ses excuses à plusieurs reprises à l'arbitre, opéré par la suite du plancher orbital. Mais mercredi soir, l'incident lui a été rappelé quelques minutes seulement après une des victoires les plus importantes de sa carrière, ce qui n'a pas manqué de l'agacer.

«Le match à venir n'a rien à voir avec ce qu'il s'est passé, j'ai présenté mes excuses à plusieurs reprises et je continue à le faire, c'est quelque chose avec lequel je vais devoir vivre», a expliqué Shapavolov après sa nette victoire - 6-4, 6-4 et 7-6 (3) - face au Français Jo-Wilfried Tsonga (12e joueur mondial).

«J'ai beaucoup changé depuis cet incident, j'ai beaucoup travaillé sur moi, cela m'a permis de mûrir. Pour moi, cela fait partie du passé, je suis un homme différent, un joueur différent, c'est un match différent», a insisté Shapovalov, qui est passé de la 250e place mondiale à la 69e depuis le début de l'année.

Federer plaide pour les «vieux»

Alors que les Internationaux des États-Unis sont émaillés d'exploits réalisés par des joueurs qui n'ont pas encore 20 ans comme Shapovalov et le Russe Andrey Rublev (53e mondial), tombeur jeudi du Bulgare Grigor Dimitrov (7e), Roger Federer se garde bien d'annoncer la prise de pouvoir des jeunes ambitieux.

«Je ne suis pas sûr que cela va être si ouvert que cela en 2018, car on ne sait pas comment les joueurs qui ne sont pas à New York vont revenir», a déclaré le Suisse de 36 ans en pensant à Novak Djokovic, Andy Murray, Stan Wawrinka ou encore Kei Nishikori et Milos Raonic, blessés.

«Ils vont peut-être revenir revigorés, ils auront eu du temps pour s'entraîner», a ajouté Federer, qui a lui-même fait une pause de six mois en 2016 pour soigner un genou et son dos et qui réalise en 2017 l'une des meilleures saisons de sa carrière.

Federer reste persuadé que le «Big Four» qu'il compose avec Nadal, Djokovic et Murray - et qui domine quasiment sans partage le tennis mondial depuis 2000 - va continuer son règne en 2018 et peut-être même au-delà. «La relève de la garde va se produire un jour, cela pourrait très bien se passer l'an prochain, mais je prédis que cela va prendre encore quelques années», a assuré le joueur aux 19 titres du Grand Chelem.

Devant Agassi

Jeudi, Federer s'est fait une autre grosse frayeur. Pour un deuxième match consécutif, le no 3 mondial a eu besoin de cinq manches pour accéder au troisième tour. Ce fut donc un affrontement plus difficile que prévu pour le grand favori à New York, qui montrait une fiche de 16-0 contre Mikhail Youzhny (101e mondial) et de 16-0 lorsqu'il dispute un match de deuxième tour à Flushing Meadows.

Grâce à sa 80e victoire en carrière à New York, Federer a brisé l'égalité qui persistait avec Andre Agassi. Le record de 98 triomphes en carrière aux Internationaux des États-Unis est détenu par Jimmy Connors. Le Suisse a triomphé cinq fois de suite à ce tournoi, de 2004 à 2008, et il a été finaliste à deux reprises.

***