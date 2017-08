Eugenie en panne de confiance

Agence France-Presse New York

«J'arrive à me concentrer sur mon tennis quand je suis ici, mais c'est sûr que j'ai de mauvais souvenirs d'il y a deux ans», a-t-elle reconnu, confirmant que la procédure judiciaire était toujours en cours.

Aux Internationaux des États-Unis, où elle n'a jamais dépassé les huitièmes de finale, Bouchard a également connu des mésaventures extrasportives. En 2015, elle avait dû se retirer de la compétition après avoir glissé et chuté dans les vestiaires du tournoi new-yorkais. La Canadienne a poursuivi devant la justice la Fédération de tennis américaine, organisatrice des Internationaux, qu'elle tient pour responsable de cet incident.

La joueuse de 23 ans est à des années-lumière de son niveau de 2014, où elle avait atteint les demi-finales des Internationaux d'Australie et de Roland-Garros et la finale de Wimbledon.

«Ma confiance n'est vraiment pas au plus haut en ce moment et je me posais évidemment des questions sur mon niveau aujourd'hui», a avoué l'ancienne cinquième joueuse mondiale, désormais 76 e au classement WTA.

En se qualifiant pour le troisième tour des Internationaux des États-Unis, mercredi, la Russe Maria Sharapova estime avoir répondu à ses détracteurs qui regrettent qu'elle bénéficie d'une invitation pour participer au tournoi new-yorkais après sa suspension pour dopage.

«Je pense qu'avec le match que j'ai produit lundi soir, il n'y a plus de questions à se poser», a-t-elle asséné après sa victoire de 6-7 (4/7), 6-4 et 6-1 contre la Hongroise Timea Babos (56e mondiale), deux jours après son probant succès au premier tour contre Simona Halep (2e).

Après avoir purgé une suspension de 15 mois pour dopage au meldonium jusqu'en avril dernier, Sharapova n'a dû sa participation au dernier tournoi du Grand Chelem de l'année qu'à l'attribution d'une invitation par les organisateurs américains. Une décision encore critiquée mercredi par l'Américaine CoCo Wandeweghe pour qui «une invitation pour un tournoi américain doit revenir à une joueuse américaine».

Mais Sharapova, sacrée à New York en 2006, assure que ses paires la respectent. «Je sens leur respect clairement quand je joue contre elles et c'est important pour moi. J'ai aussi le soutien incroyable du public depuis que je suis de retour, c'est vraiment spécial, je l'avais déjà ressenti quand j'étais suspendue, mais c'est encore plus réel depuis que je rejoue», a poursuivi la 146e joueuse mondiale.

La Russe de 30 ans, qui n'était plus apparue dans un tournoi du Grand Chelem depuis les Internationaux d'Australie de 2016 et à New York depuis 2014, sera opposée au prochain tour à une Américaine d'origine russe Sofia Kenin, 139e mondiale. «C'est une grande joueuse, un exemple pour moi depuis que je suis gamine, je suis vraiment heureuse qu'elle soit de retour, j'ai beaucoup de respect», a insisté l'Américaine de 19 ans.

Kyrgios terrassé par une blessure

Chez les hommes, l'enfant terrible du tennis australien est retombé dans ses travers dix jours après avoir disputé à Cincinnati sa première finale dans un Masters 1000. Souffrant d'une blessure à l'épaule droite, Nick Kyrgios (17e mondial) a perdu son calme à plusieurs reprises dans sa défaite de 6-3, 1-6, 6-4 et 6-1 face à son compatriote John Millman (235e)

Il a ainsi écopé d'un point de pénalité pour avoir fracassé sa raquette et reçu un avertissement pour avoir lancé une bordée de jurons après avoir perdu le troisième set. L'Australien de 22 ans jure pourtant s'être préparé avec le plus grand sérieux pour les Internationaux des États-Unis.

«À Cincinnati, j'étais moins sérieux qu'ici, j'allais jouer tous les jours au basket deux heures par jour, avant ma demi-finale, j'ai joué une heure au basket. J'allais manger des glaces, des milk shakes tous les jours. Je n'arrête pas de décevoir les gens», a conclu Kyrgios, très affecté par la rupture avec sa compagne, la Croate Anna Tomljanovic.

NOTE : Le Britanno-Colombien Vasek Pospisil s'est retiré des Internationaux des États-Unis à cause d'une blessure au dos face à l'Espagnol Fernando Verdasco, qui avait remporté le premier set, 6-2. Avec La Presse canadienne