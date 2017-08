Kerber éliminée dès le premier tour à New York

Associated Press

New York Angelique Kerber est devenue la première championne en titre à être éliminée dès le premier tour des Internationaux de tennis des États-Unis en 12 ans.

L'Allemande, sixième tête de série, a été évincée du tournoi en s'inclinant 6-3, 6-1 devant la Japonaise Naomi Osaka dans l'un des rares matchs à avoir été complétés, mardi. Le résultat lui coûtera aussi sa place dans le top 10, elle qui était sixième. Lorsqu'on l'a questionné sur sa performance en entrevue, elle a soupiré, a haussé les épaules et a répondu : «Je ne sais pas.» Quelques instants plus tard, le regard furtif, elle a ajouté : «Cette année, c'est complètement différent.» Aucune championne en titre depuis Svetlana Kuznetsova, en 2005, n'avait baissé pavillon au premier tour à Flushing Meadows. Kerber n'est plus l'ombre d'elle-même depuis qu'elle s'est révélée sur la scène internationale en 2016. Elle a alors gagné les Internationaux d'Australie et s'est rendue en finale à Wimbledon, perdant contre Serena Williams. Cette saison, elle a été écartée dès la première ronde à Roland-Garros. C'était la première fois que la favorite du tournoi pliait bagage aussi rapidement. Âgée de 29 ans, elle n'a remporté aucun tournoi cette saison. Elle affiche un dossier de 25-18 au total et n'a pas gagné un seul de ses neuf matchs contre une joueuse du top 20. Sa défaite au premier tour l'écartera officiellement du top 10 mondial pour la première fois depuis octobre 2015. «Je sais que je suis forte et je sais que je vais revenir encore plus solide, c'est certain. Je n'abandonnerai pas», a stipulé Kerber. La pluie a fait des siennes, mardi, rayant la majorité du programme de la journée. Le toit du Stade Arthur Ashe a d'ailleurs été fermé entre les deux manches du match précédent, qui s'est conclu 6-2 et 6-1 en faveur de la favorite Karolina Pliskova, aux dépens de la Polonaise Magda Linette. Eugenie devra patienter La Québécoise Eugenie Bouchard devra patienter avant de se mesurer à la Russe Evgeniya Rodina en première ronde. Tennis Canada a indiqué en fin d'après-midi que son match avait été annulé. Madison Keys poursuivra sa route au deuxième tour. Elle a eu le dessus 6-3, 7-6 (6) sur la Belge Elise Mertens. La 15e tête de série a eu quelques difficultés à concrétiser sa victoire face à la 39e raquette mondiale. D'abord, Keys a été brisée alors qu'elle menait 6-5 au deuxième set. Lors du bris d'égalité, l'Américaine tirait de l'arrière 6-5, ce qui veut dire que Mertens était à un point de forcer la tenue d'un set ultime. Elle a finalement enchaîné trois points afin de sceller l'issue du match. Keys a atteint le quatrième tour des Internationaux des États-Unis lors des deux dernières éditions. Sa meilleure présence lors d'un grand chelem a été en 2015, lorsqu'elle s'est taillé une place en demi-finale des Internationaux d'Australie. La championne de Roland-Garros, la Lettone Jelena Ostapenko, a prévalu 6-2, 1-6 et 6-1 contre Lara Arruabarrena, de l'Espagne. Ostapenko, 12e tête de série, a eu le dessus 7-5 pour les bris et 30-10 pour les coups gagnants. Elle a aussi été solide au filet, inscrivant le point huit fois en 11 occasions. Kerber rejoint ainsi la deuxième tête de série Simona Halep, battue par Maria Sharapova lundi, et Johanna Konta dans le club des perdantes..

Bon départ pour Rafael Nadal

Rafael Nadal a bien entamé les Internationaux de tennis des États-Unis, l'emportant 7-6 (6), 6-2 et 6-2 devant le Serbe Dusan Lajovic, mardi. Nadal, le favori du tournoi, a dominé 6-2 pour les bris, 5-1 pour les as et 33-14 pour les coups gagnants. Lajovic est 85e au monde. L'Espagnol est invaincu en 13 matchs de premier tour à New York, où il a remporté la grande finale en 2010 et 2013. Pour son entrée en matière, Nadal était programmé, comme il se doit au regard de son standing, sur le Arthur Ashe Stadium, le stade monumental de 22 000 places équipé depuis 2016 d'un toit rétractable.

Agrandir Rafael Nadal est invaincu en 13 matchs de premier tour à New York, où il a remporté la grande finale en 2010 et 2013. AFP, Eduardo Munoz Alvarez