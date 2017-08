Federer en pleine forme à l'aube du dernier majeur

Agence France-Presse New York

«Je me sens vraiment bien, d'autant que j'ai encore quelques jours devant moi avant mon match du premier tour», a expliqué le no 3 mondial, battu en finale de la Coupe Rogers par l'Allemand Alexander Zverev.

«J'ai eu deux semaines depuis mon dernier match, c'est beaucoup de temps pour prendre soin de soi. La première semaine, je me suis concentré sur les soins et j'ai repris l'entraînement. Depuis quelques jours, je joue des sets», a détaillé le vainqueur en 2017 de cinq titres, dont les Internationaux d'Australie et Wimbledon.

Après sa défaite à Montréal, Federer avait renoncé à participer au Masters 1000 de Cincinnati, évoquant des douleurs au dos. Ce forfait l'avait empêché de viser la première place mondiale qui est revenue depuis à son grand rival, Rafael Nadal. Visant un 20e titre en Grand Chelem, le Suisse de 36 ans peut toutefois détrôner l'Espagnol de 31 ans à l'issue de la quinzaine new-yorkaise.

Nadal en demi-finale

Si Federer et Nadal doivent croiser le fer à Flushing Meadows pour la première fois de l'histoire de leur grande rivalité, ce sera en demi-finale. Ils se sont affrontés en 37 occasions, et 12 fois lors de tournois du Grand Chelem, mais jamais à New York.

L'un des plus récents affrontements entre les deux joueurs est survenu en finale des Internationaux d'Australie, en janvier. Le Suisse avait mis la main sur la victoire, mais l'Espagnol domine avec 23 victoires contre 14, mais Federer a gagné les quatre derniers rendez-vous, dont trois en 2017.

Il n'y a pas de doute, Federer est de retour. Totalement. Joue-t-il aussi bien - ou peut-être mieux - que jamais? «Je ne sais pas. C'est difficile à dire. Ça n'a pas vraiment d'importance à mes yeux. J'espère que je suis devenu un meilleur joueur aujourd'hui, seulement à cause de toutes ces années qui sont passées. Et j'ai eu le temps de m'entraîner», a-t-il répondu, avec un soupir. «Mais meilleur? Dans un sens, j'espère que oui.»

Federer a célébré son 36e anniversaire de naissance le 8 août. S'il l'emporte à New York, il deviendra le plus vieux vainqueur des Internationaux des États-Unis depuis le début de l'ère moderne du tennis (entrée des pros) en 1968. L'Australien Ken Rosewall avait conquis le titre à l'âge de 35 ans, 10 mois et 11 jours en 1970.

Pour son retour à Flushing Meadows après son absence sur blessure en 2016, Federer débutera face au grand espoir américain Frances Tiafoe, 71e mondial à 19 ans. «Cela sera un premier tour intéressant, il n'a rien à perdre et a tout à gagner. Cela va être compliqué, il joue bien en ce moment, il frappe fort du fond de court, mais je sais à quoi m'attendre, puisque je l'ai affronté à Miami cette année», a rappelé Federer, qui l'avait emporté 7-6 (2) et 6-3.

«Il va falloir bien commencer ce match, j'espère pouvoir le remporter. [...] Je suis vraiment impatient de rejouer ici», a conclu celui dont le cinquième et dernier titre à New York remonte à 2008.

