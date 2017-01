Après les Williams, Federer passe en finale à Melbourne

John Pye

Agence France-Presse

MELBOURNE, Australie

C'est la valse des trentenaires à Melbourne! Les Américaines Venus et Serena Williams, âgées respectivement de 36 et 35 ans, ont obtenu leur billet, jeudi, pour la grande finale du simple féminin des Internationaux de tennis d'Australie, et le Suisse Roger Federer, à 35 ans également, a mérité sa place pour le match ultime du simple masculin.