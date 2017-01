Nadal maîtrise les boulets de Raonic

Le Canadien, troisième tête de série du tournoi, a été vaincu 6-4, 7-6 (7) et 6-4 par l'Espagnol classé neuvième Rafael Nadal en quarts de finale.

Il s'agit d'un septième gain en neuf duels face à Raonic pour Nadal, qui a signé un 50e gain à Melbourne Park, où il a gagné le titre en 2009 et atteint la finale en 2012 et 2014.

Raonic, plus haute tête de série toujours active après les éliminations surprises de Novak Djokovic (no 2) au deuxième tour et d'Andy Murray (no 1) au quatrième, tentait d'égaler sa meilleure performance dans ce tournoi en atteignant les demi-finales pour la deuxième année d'affilée. L'an dernier, il s'était incliné devant Murray dans le carré d'as.