Choc Raonic Nadal en quarts de finale à Melbourne

Raonic, affaibli par la grippe ces derniers jours, n'a pas eu la vie facile en début de match contre l'Espagnol, 13e tête de série. Il a effacé un déficit de 5-1 au bris d'égalité de la première manche pour s'imposer, mais il a cédé deux bris à la deuxième manche.

Mais Bautista Agut a commencé à faiblir à mi-chemin du troisième manche quand le toit de l'aréna Hisense a été fermé en raison d'une averse passagère, et il a dû ensuite faire appel au soigneur pour masser sa jambe.

«J'ai eu beaucoup de chance de m'en tirer aujourd'hui, a reconnu Raonic. Il y a eu des moments où ça ne se passait pas bien.»

L'Ontarien a réussi 33 as et 75 coups gagnants, mais il a aussi commis neuf doubles fautes, et il a semblé prendre l'ascendant après avoir exprimé sa frustration au neuvième jeu du troisième manche.

«Je suis content d'avoir trouvé une façon de passer à travers», a-t-il poursuivi.

Questionné sur son état de santé pendant la courte entrevue sur le court après le match, Raonic a répondu par un mot: «fantastique».

Raonic est troisième tête de série pour la première dans un tournoi du Grand Chelem et les deux autres têtes d'affiche, Andy Murray et Novak Djokovic, sont déjà éliminés.

Il affrontera au prochain tour l'Espagnol Rafael Nadal, vainqueur du Français Gaël Monfils.