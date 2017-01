Gains de Djokovic et de Raonic en Australie

Associated Press Melbourne

Djokovic a fait la différence quand il en a eu besoin, mardi soir, maîtrisant Fernando Verdasco lors d'un deuxième set qui a duré 71 minutes avant de l'emporter 6-1, 7-6 (4), 6-2. On a eu droit à des moments de colère et de frustration de la part de deux joueurs qui avaient livré une demi-finale sous haute tension plus tôt ce mois-ci à Doha, où Djokovic s'était imposé après avoir sauvé cinq balles de match.

«Je suis très heureux de mon match, compte tenu du fait que j'avais l'un des matchs de première ronde les plus difficiles», a confié Djokovic, qui tente de devenir le premier joueur masculin à gagner sept fois le titre en Australie.

Mieux que l'an dernier

Nadal, lui aussi de retour à la compétition après quelques mois d'inactivité en raison d'une blessure au poignet gauche, a signé une victoire de 6-3, 6-4, 6-4 aux dépens Florian Mayer. Il a ainsi franchi une étape de plus que l'an dernier en Australie. «Je suis content de m'adresser à vous. L'an dernier, je n'en ai pas eu l'occasion!» a confié Nadal lors de la période d'entrevue sur le court.

Lors d'une confrontation qui a duré cinq heures et 15 minutes sur le court n° 19, Ivo Karlovic, âgé de 37 ans, a eu raison de l'Argentin Horacio Zeballos 6-7 (6), 3-6, 7-5, 6-2, 22-20. Ce match a établi un record pour le plus grand nombre de jeux (84) aux Internationaux d'Australie dans l'ère du bris d'égalité. Karlovic a également fini le match avec 75 as, un record du tournoi.