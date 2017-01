Entrée réussie pour Eugenie à Melbourne

Au second tour, Bouchard affrontera la Chinoise Shuai Peng, Shuai Peng, 83e joueuse mondiale.

Lundi, Bouchard a remporté la première manche en 18 minutes et elle a réussi le bris au troisième jeu de la deuxième manche avant d'éventuellement servir pour le match quand Chirico a frappé une balle trop longue.

Mais des blessures et sa méforme l'ont depuis fait glisser au-delà du top-20.

Bouchard avait donné le ton à sa superbe saison en 2014 en se rendant jusqu'en demi-finale à Melbourne. Elle avait poursuivi avec une présence en demi-finale à Roland-Garros et en finale à Wimbledon.

Les deux joueuses ont dû patienter jusqu'aux environs de 23 heures avant de se présenter sur le court puisque Stanislas Wawrinka a eu besoin de trois heures et demie pour venir à bout de Martin Klizan en cinq manches lors du match précédent.

Roger Federer a complètement raté quelques-uns de ses coups et était perturbé par l'ampleur de sa nervosité après six mois d'inactivité, même s'il renouait avec le décor familier du site des Internationaux d'Australie.

Federer, qui participe à un 69e tournoi du grand chelem en carrière, a réussi 19 as et n'a commis qu'une seule double faute en route vers une victoire de 7-5, 3-6, 6-2, 6-2 contre l'Autrichien Jurgen Melzer.

Mais face à un rival du même âge que lui, soit 35 ans, Federer a été victime de trois bris de service et a connu des moments frustrants. «J'ai ressenti de la nervosité une fois que le match a commencé», a admis Federer, qui prenait part à un premier tournoi depuis Wimbledon, après avoir pris du temps pour soigner une blessure à un genou. «Pendant l'échauffement... je me sentais bien. Puis j'ai frappé quatre coups consécutifs sur le cadre. Je me suis dit: "Wow, ça ne sera pas aussi facile que je le pensais". J'ai eu de la difficulté à trouver cette aisance, ce rythme.»

Classé 17e tête de série, Federer n'a pas été le seul parmi les joueurs élites à connaître des ennuis. Son compatriote suisse Stanislas Wawrinka, a eu besoin de cinq manches pour éliminer le Slovaque Martin Blizan.

Les choses ont été plus simples pour Andy Murray. À son premier tournoi du grand chelem à titre de favori, le Britannique a tout de même manifesté une certaine impatience lors de sa victoire en trois manches, 7-5, 7-6 (5) et 6-2 contre l'Ukrainien Illya Marchenko.

Quintuple finaliste à Melbourne, incluant quatre défaites consécutives contre Novak Djokovic, Murray assure que rien ne change même s'il occupe le premier rang du classement mondial et qu'il a été fait Chevalier par la reine Élisabeth au cours de la dernière année. «La pression est la même, les attentes sont les mêmes. Je n'ai jamais gagné ici et je vais tenter de changer cela cette année.»