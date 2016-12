Ana Ivanovic prend sa retraite

La jeune femme de 29 ans en a fait l'annonce sur sa page Facebook.

Ex-numéro un au monde - première Serbe à réaliser l'exploit, le 9 juin 2008 - Ivanovic a gagné 15 titres dont un en tournoi du Grand Chelem, à Roland-Garros. C'est ce qui l'a propulsée au premier échelon.

Ivanovic a d'abord régné pendant neuf semaines, du 9 juin au 10 août 2008. Elle a repris le sommet durant trois autres semaines, plus tard en 2008.

Ralentie par une blessure récurrente au poignet gauche qui l'a empêchée de terminer le dernier calendrier, Ivanovic aura disputé son dernier match professionnel lors des Internationaux des États-Unis, cette année.

«Les blessures m'ont ralentie... je suis à l'aise de jouer seulement si je peux respecter mes propres hauts standards, ce qui est devenu impossible, a dit Ivanovic. Il est temps pour moi de passer à autre chose.»

Ivanovic est devenue ambassadrice nationale de l'UNICEF en 2007, pour la Serbie, et elle laisse entendre qu'elle va continuer dans cette voie.

«Je serai une ambassadrice du sport et d'une vie saine, écrit-elle sur sa page Facebook. J'ai réalisé mes rêves, et j'espère vraiment aider les autres à pouvoir en dire autant. Je vais aussi explorer des opportunités dans le domaine des affaires, de la mode et de la beauté, notamment.»