Blessée par un voleur, Kvitova de retour dans 6 mois

Kvitova a été sérieusement blessée quand un cambrioleur l'a attaquée avec une arme blanche à son domicile de Prostejov. Le suspect court toujours et les policiers ont demandé l'aide du public pour le retrouver.

L'intervention chirugicale, pratiquée mardi dans une clinique spécialisée du nord du pays, a duré près de quatre heures.

«Si nous parlons de jouer au tennis, on parle d'environ six mois, a déclaré le Dr Radek Kebrle, de l'Institut de chirurgie plastique et de la main. Il s'agit d'une blessure importante et nous devons la traiter en conséquence. Elle est jeune, en santé et a de longs doigts fins. C'est un bon pronostic.»