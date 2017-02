La meilleure cuvée de l'histoire du Jamboree

L'arrivée officielle du ski dans la programmation explique en partie ce phénomène. Pour la première fois cette année, les Coupes du monde de ski s'ajoutent à celles de surf des neiges, autant en big air qu'en slopestyle, autant chez les hommes que chez les femmes. Huit Coupes du monde seront donc disputées en fin de semaine; 24 médailles seront remises.

«J'aime dire que ça va être gros, ça va être nouveau sur toute la ligne», a dit Lachance, en marge de la conférence de presse lançant les activités, mercredi.

En surf des neiges, les Canadiens Mark McMorris, Maxence Parrot et Sébastien Toutant sont les têtes d'affiche, tout comme Laurie Blouin, une athlète de Stoneham. En ski, la médaillée olympique Kim Lamarre, de Lac-Beauport, s'élancera devant les siens. Deux autres favoris locaux, Alex Beaulieu-Marchand et Vincent Gagnier, ont aussi des chances de médaille. Tout ça sans parler de solides athlètes internationaux comme le Belge Seppe Smits, le jeune Norvégien de 17 ans Marcus Kleveland et l'Américaine Jamie Anderson, gagnante du big air, l'an dernier.

Plusieurs des compétitions de la fin de semaine font d'ailleurs partie du long processus de sélection olympique pour plusieurs pays, ce qui explique aussi le niveau relevé.

Les compétitions du big air auront lieu samedi, à l'îlot Fleurie. Après un an d'absence, le slopestyle est de retour à Stoneham, dimanche.

Quant au cocktail météo prévu sur Québec cette nuit, Chantal Lachance fait contre mauvaise fortune, bon coeur. «Il y a 26 ans, on a décidé de faire des événements extérieurs, alors j'assume. Ça fait partie du métier, mais c'est certain que ça rend la tâche difficile. Dans un événement comme ça, il faut enlever la neige et le verglas. Alors on se prépare à ça dans les 24 à 36 prochaines heures.»

Comme à l'habitude, ces rendez-vous sportifs sont agrémentés d'une foule d'activités connexes. Pour tous les détails, consultez le snowjamboree.com.