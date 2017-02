Amis dans la vie, rivaux en piste

(Québec) Sur les pistes du big air et du slopestyle, en fin de semaine, trois amis, trois rivaux qui font la pluie et le beau temps dans le monde du surf des neiges.

Maxence Parrot, Sébastien Toutant et Mark McMorris se pointent à Québec parmi les favoris dans les deux épreuves du Jamboree. Car oui, les trois hommes seront à l'îlot Fleurie pour le big air, samedi, et à Stoneham pour le slopestyle, dimanche. Principales raisons qui font du Canada le pays à battre, ils mènent un contingent de 17 Canadiens à Québec, seulement en snowboard. Les voilà en même temps dans la capitale pour la première fois.

Entre les trois jeunes athlètes, une amitié tenace malgré leur rivalité, leur désir de vaincre. «On se connaît depuis qu'on est vraiment jeunes. Écoute, je connais Mark depuis que j'ai 13 ans. On a grandi ensemble sur la scène internationale. Max est arrivé un petit peu plus tard, quand j'avais 18, 19 ans. On est tous des bons amis, même si la compétition est assez élevée et qu'on veut tous gagner», a dit Toutant lors de la conférence de presse du lancement du Jamboree, mardi, à l'îlot Fleurie.

«On voyage pas mal toujours ensemble, surtout Sébastien et moi. Je passe énormément de temps avec lui. C'est une très bonne amitié», a affirmé Parrot à son tour, dans un froid qui rappelait celui de la finale du big air de l'an dernier, où il s'était imposé.

Jamais de tension dans leur relation, si l'on se fie aux deux Québécois. «C'est sûr qu'on est des gars compétitifs, mais ça reste toujours amical, dit Toutant, de Repentigny. C'est ce qui est cool du snowboard. On est comme une grosse famille : peu importe qui gagne, on va être contents pour cette personne-là.»

«Moi, mon but, c'est pas de battre Sébastien, Mark ou un autre rider, ajoute Parrot. Mon but, c'est de me battre moi-même. D'être à mon meilleur cette journée-là.»

Parrot le favori

Ni l'un ni l'autre ne l'ont affirmé, mais si l'on se fie aux résultats récents, Parrot se pointe comme favori. L'athlète de 22 ans vient de remporter l'or trois fins de semaine consécutives. D'abord lors d'une Coupe du monde en Suisse (slopestyle), ensuite au big air des X Games - son troisième triomphe en quatre ans - et finalement au Air & Style (big air) d'Innsbruck, en Autriche. En Suisse, il a dominé un podium tout canadien, devant McMorris et Tyler Nicholson, lui aussi présent à Québec. «C'est un début de saison exceptionnel», a dit Parrot, auteur de six podiums en huit épreuves.

Une dizaine d'athlètes peuvent toutefois prétendre à la victoire, selon Toutant, deux fois médaillé d'or aux X Games en slopestyle (2011 et 2013). Après quelques podiums en début de saison, il a souvent raté ses «trucs» de fin de compétition, tentant le tout pour le tout pour atteindre l'or, en vain. Il a entre autres terminé quatrième des X Games, il y a une dizaine de jours.

Quant à McMorris, absent mardi lors de la conférence de presse, son palmarès est déroutant. L'athlète de Regina possède 12 médailles des X Games, dont six d'or. À seulement 23 ans.

Ils montent souvent sur le podium, mais les trois hommes sont aussi reconnus pour faire évoluer leur sport grâce à de nouveaux sauts. L'un des plus récents - et des plus impressionnants - vient de Parrot, un «quadruple underflip» réussi aux X Games.

Dans ce sport en progression constante, côtoyer des rivaux qui nous tirent vers l'excellence est primordial, croient Toutant et Parrot. «Ça aide à se pousser pour apprendre de nouvelles figures. C'est un sport qui n'arrête jamais d'évoluer. Si c'était toujours les mêmes figures qu'on devait faire pour gagner, ça deviendrait redondant et plate pour les athlètes», conclut Toutant, le «vétéran» du trio à... 24 ans.