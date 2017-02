Marquis sur le podium à Deer Valley

Il s'agit d'un 10e podium en carrière pour le skieur de Québec sur le circuit de la Coupe du monde. Le dernier remontait à mars 2016, à Moscou. Marquis avait été fort régulier cette saison avec trois sixièmes et une septième places, mais demeurait toujours à court.

«Je suis vraiment satisfait, mais je suis surtout soulagé», a affirmé l'athlète de 27 ans au Soleil, tard jeudi soir. «Je me donne tout le temps une chance [de faire un podium], mais aujourd'hui c'est de loin le plus solide que je me suis senti depuis le début de la saison. Je n'ai pas donné beaucoup de raisons aux juges de me déduire des points.»

Encore une fois, son compatriote Kingsbury a été trop fort. Le «roi des bosses» a inscrit un pointage de 82,48 en finale pour devancer le Français Benjamin Cavet par 1,31 point. Marquis a réussi un 79,76. Pour Kingsbury, il s'agit d'une 36e victoire en carrière en Coupe du monde. Un record qu'il améliore à chacun de ses triomphes. Il en a trois cette saison. L'athlète de Deux-Montagnes trône loin en tête au classement de la discipline. Marquis occupe la cinquième place.

Il y avait cinq autres Québécois en piste, jeudi soir. Simon Pouliot-Cavanagh a terminé septième, son meilleur résultat de la saison. Laurent Dumais a pris le 11erang, tandis que Marc-Antoine Gagnon (18e) et Gabriel Dufresne (25e) n'ont pas franchi les qualifications. Simon Lemieux n'a pas complété l'épreuve.

L'argent pour Justine

Chez les femmes, Justine Dufour-Lapointe (78,60) a remporté la médaille d'argent. La skieuse montréalaise était la seule Canadienne dans la «super finale», où se retrouvaient les six meilleures de la compétition.

Il s'agit d'un troisième podium de suite pour la championne olympique, après sa victoire à Val Saint-Côme, le 21 janvier, et sa deuxième place à Calgary, samedi dernier. L'Américaine Morgan Schild (81,27) a gagné l'épreuve, l'Australienne Britteny Cox (77,00) le bronze. Cox mène d'ailleurs le classement de la Coupe du monde devant Justine Dufour-Lapointe après 5 des 11 épreuves.

Classée quatrième au terme des qualifications, Audrey Robichaud (Val-Bélair) a toutefois été incapable de poursuivre sa route en «super finale», se contentant de la 16e place. Chloé Dufour-Lapointe a quant à elle pris le septième rang, trois échelons devant la troisième soeur, Maxime. Andi Naude (11e) et Alex-Anne Gagnon (13e) étaient les autres Canadiennes en action.