Alex Beaulieu-Marchand médaillé aux X Games

(Québec) Alex Beaulieu-Marchand y rêvait depuis toujours. Dès son tout jeune âge à Saint-Augustin et ses débuts au Mont-Sainte-Anne. Samedi, on a enfin passé une médaille des X Games autour de son cou.

«C'est vraiment un rêve d'enfance qui se réalise! J'ai toujours eu ça en tête durant ma jeunesse. Mes idoles à moi, elles ne gagnaient pas des médailles olympiques, elles gagnaient des médailles aux X Games», a expliqué le détenteur du troisième rang à l'épreuve de slopestyle en ski.

Sur le parcours d'Aspen, au Colorado, Beaulieu-Marchand a obtenu 92,00 points dès sa première descente, n'étant devancé que par le Norvégien Oystein Braaten (94,33) et l'Américain McRae Williams (93,33) en finale de cette compétition tranchée au meilleur de deux essais.

Le Québécois a dû interrompre sa deuxième descente en plein milieu à cause d'une attache de botte brisée, obtenant ainsi seulement 34,33 points après une première tentative qu'il qualifie de réussie à la perfection.

Retour en force

L'an dernier, une fracture de la clavicule avait obligé Beaulieu-Marchand à décliner l'invitation des X Games. L'année précédente, c'est une déchirure du ligament du genou en ronde de qualification qui l'avait empêché de skier en finale.

En 2014, il avait fini 16e aux X Games juste avant d'obtenir la 12e position aux Jeux de Sotchi, lors de l'entrée de son sport dans le giron olympique.

Sa médaille de bronze au Dew Tour en décembre dernier lui a mérité un cinquième appel annuel pour la grand-messe des sports alternatifs hivernaux et à 22 ans, il se considère toujours aussi «privilégié de skier avec les meilleurs au monde à l'événement le plus gros et le plus l'fun de l'année».

Troisième il y a 12 mois, ce qui lui a valu un laissez-passer pour la finale, Braaten devient le 12e vainqueur différent lors des 14 dernières présentations de cette épreuve aux X Games

De Saint-Boniface en Mauricie, Alex Bellemare, lui-même troisième à Aspen en 2015, avait pour sa part été éliminé dès la ronde initiale de qualifications, jeudi.

Les deux Alex, grands amis, sont en bonne position pour être sélectionnés en vue des Jeux olympiques de 2018, dans tout juste un an, en Corée du Sud. Beaulieu-Marchand avec sa troisième place aux X Games et Bellemare grâce à sa médaille de bronze en Coupe du monde la semaine passée, en France.

«On s'amuse et on remercie la vie chaque jour de pouvoir vivre ça, ensemble en plus», indique celui que l'on surnomme ABM.

Parrot en or

En snowboard, Maxence Parrot a défendu avec succès son titre au big air des X Games, vendredi soir. Le planchiste de Bromont raflait la mise pour une troisième fois en quatre ans à cette épreuve pour sa quatrième médaille d'or des X Games en carrière. Il en espère une cinquième dimanche en slopestyle, lui qui s'était qualifié en tête vendredi matin.

Parrot, Sébastien Toutant et Mark McMorris, trio canadien respectivement premier, quatrième et troisième du big air à Aspen vendredi, ont tous promis leur présence aux compétitions de big air et de slopestyle tenues à Québec dans deux semaines, du 9 au 12 février.

Même chose pour Beaulieu-Marchand, qui prendra part au nouveau volet de ski de l'étape de Coupe du monde de Québec réservée depuis sa création aux planchistes. On y attend aussi Kim Lamarre et Vincent Gagnier, deux autres skieurs québécois vedettes.