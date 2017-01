Blouin médaillée d'argent en Coupe du monde

«Aujourd'hui, c'était juste fou!» s'est exprimé Blouin, dans le communiqué de la Fédération internationale de ski (FIS). «Avec les superbes conditions, c'est la plus belle compétition à laquelle j'ai pris part. En plus, le niveau était très relevé. C'est plaisant parce que les filles se poussaient entre elles. Je suis vraiment contente!»

Qualifiée deuxième mercredi, Blouin n'a encore été devancée que par Enni Rukajarvi, en finale. La Finlandaise a obtenu 81,70 points pour la meilleure de ses trois descentes, pendant que la Québécoise atteignait 80,50. Soit un dixième de plus que la Suisse Sina Candrian, médaillée de bronze.

Gagnante d'une deuxième Coupe du monde consécutive, Rukajarvi est vice-championne olympique de la discipline et championne du monde de 2011. Candrian a fini deuxième du slopestyle des Mondiaux de 2013 présentés à Stoneham. Blouin avait pour sa part grimpé sur un podium de Coupe du monde pour la première fois en août 2015, en Nouvelle-Zélande. Elle revendique aussi le titre de championne du monde junior du slopestyle en planche de 2013. Dans le parcours de six modules, trois sauts et trois rampes, elle a entre autres atterri un double tire-bouchon avec deux rotations et demie (double cork 900), tandis que Candrian a été la seule des six finalistes, sur un total de 34 concurrentes, à réussir trois rotations complètes dans les airs (frontside 1080).

Chez les hommes, le Belge Seppe Smits, deux fois médaillé en big air à Stoneham, a remporté le slopestyle de Seiser Alm. Francis Jobin, de Lac-Beauport, n'a pas franchi la ronde de qualification et a dû se contenter du 51e rang sur 55 candidats.