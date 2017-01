Les Canadiens et Harvey s'offrent un podium au relais

Devon Kershaw, Harvey, Knute Johnsgaard et Len Valjas ont franchi la distance en 1h06:48,0, soit seulement une demi-seconde de moins que les vainqueurs, l'équipe Norvège 1. Deuxième, la première formation suédoise a inscrit le même temps que les Canadiens au terme d'une fin de course endiablée, où Valjas est venu tout près de gagner un rang dans les derniers mètres. Ses trois coéquipiers et lui n'ont pas caché leur joie dans la zone d'arrivée : c'est la première fois que le Canada monte sur le podium dans un relais en Coupe du monde.

Kershaw et Harvey ont été les deux premiers à s'élancer, en style classique. Confrontés à plusieurs des membres de l'élite, dont Martin Johnsrud Sundby et Dario Cologna, le Québécois était cinquième lorsqu'il a donné le relais à Johnsgaard. Ce dernier et Valjas pouvaient skier en style libre.

Il s'agit de la troisième médaille de suite pour Harvey, vainqueur samedi du 15 km style libre. Il y a une semaine, il s'était déjà couvert d'or avec Valjas lors du sprint par équipe de Toblach, en Italie.

