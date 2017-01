Alex Harvey termine le Tour de ski au 7e rang

Même s'il visait un top 5, Harvey voyait le verre à moitié plein - et même davantage - lorsqu'on l'a rejoint par téléphone, quelques heures après la septième et dernière épreuve du Tour, une poursuite de neuf kilomètres.

«J'ai fait le 14e temps aujourd'hui. C'est ma meilleure performance en carrière sur cette montée-là. Ç'a vraiment été une bonne journée pour moi», a expliqué le fondeur de Saint-Ferréol-les-Neiges, parti au sixième rang et auteur d'un temps de 30:24 dimanche, sur le parcours de Val di Fiemme, en Italie.

Cette petite chute d'une position n'était rien pour ternir son bonheur, d'autant plus qu'il devait se mesurer à trois des meilleurs grimpeurs du circuit, sur le parcours de Val di Fiemme.

Harvey a réussi sa première mission : combler ses 10 secondes de retard et rejoindre les deux skieurs devant lui, Maurice Manificat et Matti Heikkinen. Mais il a ensuite été incapable de suivre leur rythme : ses deux rivaux ont été les meilleurs skieurs de la journée. «Ils ont des gabarits pour grimper, ils sont plus légers. Ce sont de purs grimpeurs», a analysé Harvey.

Le fondeur québécois a aussi été doublé par le Suédois Marcus Hellner, un autre solide skieur en montagne, pour terminer le Tour de ski au septième rang. Son meilleur résultat en carrière dans cette longue compétition demeurait une 10e place en 2011. Il avait terminé 14e l'an dernier.

Sans surprise, le puissant Russe de 24 ans Sergey Ustiugov (30:27 dimanche) a confirmé son premier championnat du Tour. L'écart était beaucoup trop grand pour que le Norvégien Martin Johnsrud Sundby espère le rattraper. Au départ, Sundby s'est élancé 72 secondes après Ustiugov. Il en a retranché 10 pendant l'épreuve. Le Russe a complété le Tour en 3h24:47,9. Harvey a été 2 minutes et 39 secondes plus lent.

Même si le Français Manificat lui a chauffé les fesses avec le meilleur temps de la journée (29:20), le Suisse Dario Cologna a conservé la dernière place sur le podium. Le Finlandais Heikkinen et Hellner ont pris les cinquième et sixième places.

En plus de doubler Harvey sur la piste, Hellner l'a aussi doublé au classement cumulatif de la Coupe du monde. Le meilleur skieur canadien se retrouve cinquième avec 580 points, 8 de moins que le Suédois. Malgré sa domination au Tour de ski, Ustiugov (961 pts) demeure deuxième du plus important classement, derrière Sundby et ses 1138 points. Heikkinen est troisième avec 741 points.

Quelques jours de repos attendent maintenant Alex Harvey, qui retient de ce Tour sa constance - il a toujours terminé dans le top 20 et quatre fois dans le top 8 - et sa troisième place au 15 km d'Oberstdorf. Il est aussi monté sur la troisième marche du podium au classement du sprint, derrière Ustiugov et Sundby.

Weng finit en force

Du côté féminin, la Norvégienne Heidi Weng a fini le Tour de ski en force en remportant la dernière épreuve. Elle a franchi cette poursuite de neuf kilomètres en 33:34,3, doublant sa rivale suédoise Stina Nilsson, en tête par une vingtaine de secondes à l'aube de la dernière journée. Nilsson a d'ailleurs connu une étape difficile : elle a vu la Finlandaise Krista Parmakoski lui ravir la deuxième place.

Weng a finalement complété les sept épreuves du Tour de ski en 2h27:39,4, soit 97 secondes de moins que Parmakoski et 114 de moins que Nilsson. Il s'agit de son premier triomphe à cette compétition après des troisièmes places en 2015 et 2016.