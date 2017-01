Gagnon en quête de souplesse... pour ses skis

Au lendemain d'une neuvième place en géant, Gagnon a terminé à 2,12 secondes de la gagnante, l'Américaine Mikaela Shiffrin. Il s'agit du deuxième meilleur résultat de la saison en slalom pour la skieuse de Lac-Etchemin, sixième à Zagreb il y a moins d'une semaine. Elle a malgré tout constaté dimanche utiliser des skis trop rigides, mal ajustés à son style.

«J'ai de la misère à trouver le rythme au départ, dans les 10 ou 15 premières portes. Dans la deuxième manche, j'ai fait beaucoup trop d'erreurs au début, j'ai perdu beaucoup de temps. J'en ai parlé à mon technicien et à mon entraîneur», a expliqué Gagnon, rejointe alors qu'elle bravait une tempête en voiture, quelque part entre Maribor (Slovénie) et Flachau (Autriche), lieu de la prochaine course du circuit de la Coupe du monde, un autre slalom, mardi. À court terme, elle utilisera donc des skis plus usés, donc plus souples.

«D'habitude, le slalom est ma meilleure discipline. Mais en ce moment, j'ai un meilleur feeling en géant», a-t-elle ajouté. Gagnon pointe malgré tout au neuvième rang du classement de la Coupe du monde de slalom.

La Suissesse Wendy Holdener (à 0,19) et la Suédoise Frida Hansdotter (à 0,31) ont complété le podium en Slovénie, dimanche.

De son côté, Shiffrin a poursuivi sa domination, remportant une cinquième victoire en six slaloms cette saison. Elle a profité de la déconvenue de sa principale rivale, Veronika Velez Zuzulova, incapable de compléter la première des deux descentes.

Cette 27e victoire en carrière lui a permis de rejoindre Phil Mahre au troisième rang de l'histoire des skieurs américains au chapitre des triomphes sur le circuit de la Coupe du monde, derrière Bode Miller (33) et Lindsey Vonn (76). Elle a de plus égalé la Suédoise Ingemar Stenmark avec un 27e gain avant de célébrer son 22e anniversaire. Seule l'Autrichienne Annemarie Moser-Pröll en a savouré plus qu'elle à cet âge, avec 41.

Shiffrin domine aussi au classement général de la Coupe du monde avec 948 points, 305 de mieux que la Suissesse Lara Gut, trop lente pour se qualifier dans la deuxième descente, dimanche.

Seizième, Erin Mielzynski est la seule autre Canadienne à compléter l'épreuve. Valérie Grenier n'a pas terminé la première manche.

Avec La Presse Canadienne