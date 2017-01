Marie-Michèle Gagnon 9e du slalom géant en Slovénie

Il s'agit d'un troisième top 10 en deux semaines pour Gagnon après sa septième place à Semmering, fin décembre, et sa sixième à Zagreb, le 3 janvier. La skieuse de Lac-Etchemin a été 1:34 secondes plus lente que la gagnante, samedi, en Slovénie. Elle a été le meilleure Canadienne. L'Italienne Sofia Goggia (à 0,16) et la Suissesse Lara Gut (à 0,25) ont complété le podium. La jeune Franco-Ontarienne Valérie Grenier a quant à elle décroché la 22e place, à 3:38 de Worley.

Absente des pistes depuis 2015, Maze effectuait un bref retour pour mettre un terme officiel à sa carrière en ses terres. Elle n'a toutefois pas complété la première descente, préférant s'arrêter après une trentaine de secondes pour saluer et remercier les membres de son équipe, puis franchir le fil d'arrivée à pied, les skis dans les mains.