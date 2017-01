Alex Harvey glisse d'un rang

(Québec) Pendant que le Russe Sergey Ustiugov remportait une cinquième victoire en cinq épreuves au Tour de ski, Alex Harvey se contentait d'une 11e place, vendredi, lors du 10 km style libre de Toblach, en Italie. Un résultat satisfaisant pour le principal intéressé, qui redoutait cette course plus que toutes les autres.

Harvey a ainsi glissé du troisième au quatrième rang du Tour, une demi-seconde derrière le Suisse Dario Cologna, et 6,5 secondes devant le Français Maurice Manificat, deuxième vendredi à quatre centièmes de Ustiugov.

«L'étape de Toblach, ça n'a jamais super bien été pour moi», a rappelé vendredi le Québécois de 28 ans, 37e l'an dernier. «C'est un parcours étrange, pas très accidenté. T'as pas vraiment de récupération. C'est un effort constant. Je suis peut-être un peu meilleur dans les parcours où tu donnes un gros coup dans la montée, puis tu récupères dans la descente. Considérant tout ça, perdre six secondes sur Cologna, c'est quand même pas la fin du monde.»

Auteur d'un temps de 21:47,9, Ustiugov a vu son dauphin sur le Tour, le meneur de la Coupe du monde Martin Johnsrud Sundby, terminer 14e à 36,9 secondes. Le Russe détient maintenant plus d'une minute et demie d'avance sur le Norvégien, champion en titre. Harvey a quant à lui terminé 34,2 secondes derrière le vainqueur et se retrouve à plus de deux minutes d'Ustiugov au cumulatif.

Bénéfice du doute pour le Russe Ustiugov

En remportant les cinq premières épreuves du Tour, Ustiugov réalise une première dans l'histoire de la compétition. À seulement 24 ans, il glisse vers une convaincante victoire. Personne ne l'atteindra, croit Harvey. «À moins qu'il aille une grosse, grosse défaillance ou qu'il perde un ski demain dans le départ de masse!» a-t-il blagué. «Il est dans une classe à part.»

Tout ça pendant que les athlètes russes sont visés par des soupçons en lien avec le scandale de dopage qui secoue le plus grand pays du monde. Scandale exacerbé par la sortie récente du rapport McLaren, qui a mis en lumière le rôle de l'État dans cette histoire.

«C'est sûr que [sa domination] soulève quelques doutes, on ne peut pas s'en empêcher», a admis Harvey. «Six athlètes russes en ski de fond ont été suspendus à la suite du rapport McLaren, mais le rapport parlait de 18 Russes. Qui sont les 12 autres? On ne sait pas. [Mais] je pense qu'il faut donner le bénéfice du doute. C'est un peu le prototype parfait du fondeur. C'est vraiment un skieur polyvalent.»

Journée cruciale

Reste deux courses à ce Tour. La prochaine, un 15 km style classique en départ groupé, aura lieu samedi à Val Di Fiemme, toujours en Italie. Un parcours au goût de Harvey, auteur de deux podiums au Tour de ski sur cette piste, en 2012 et en 2013. Les secondes de bonification sur les sprints intermédiaires y seront cruciales.

Le podium au cumulatif demeure un objectif «de rêve», même si celui au départ du Tour était un top 5. «Tu préfères passer de la septième à la cinquième place que de la troisième à la cinquième. Je suis tellement proche, j'y ai goûté. La journée de demain va être vraiment importante. Mais Cologna, c'est vraiment un gros client», prévient le meilleur fondeur canadien.

Chez les femmes, la Norvégienne Heidi Weng, cinquième lors du 5 km de vendredi, a profité d'une mauvaise journée de la Suédoise Stina Nilsson (20e) pour s'emparer de la tête par 11 secondes au classement général. Nilsson se retrouve même au troisième rang (à 16 secondes), car une autre Norvégienne, Ingvild Flugstad Oestberg, l'a doublée au terme de la cinquième épreuve. L'Américaine Jessica Diggins s'est imposée vendredi avec un temps de 12:45,6.