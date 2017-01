Sixième, Gagnon poursuit sur sa lancée en Croatie

«C'est un résultat solide, mon meilleur de la saison. Je suis sur ma lancée. C'est vraiment parti et c'est bon de voir que ça se poursuit», a-t-elle dit lorsqu'on l'a jointe quelques minutes après sa course.

Le 28 décembre, elle avait fini septième d'un slalom géant en Autriche pour ce qui était jusque-là son meilleur classement du calendrier 2016-2017 du Cirque blanc.

Elle a bouclé l'épreuve du jour en deux minutes et 4,44 secondes, concédant 1,91 seconde à la gagnante slovaque, Veronika Velez Zuzulova. La compatriote de celle-ci, Petra Vlhova, et la Tchèque Sarka Strachova ont complété le podium.

Sixième après la première manche, Gagnon a obtenu le huitième temps de la seconde. Dans le portillon des meneuses, après sa deuxième descente, elle se doutait bien que l'une des cinq filles à s'élancer après elle la supplanterait.

«On espère toujours que ça tienne, mais je n'avais pas fait ma meilleure manche. Je me doutais un peu que les autres me battraient, car il y avait une bonne différence entre nous et les cinq premières. Je trouve que je m'en vais dans la bonne direction, mais j'ai encore du chemin à faire pour me rapprocher encore plus des meneuses», a avoué celle qui a dit avoir retrouvé ses sensations et sa vitesse lors d'un entraînement de ski libre à Val-d'Isère, récemment. Depuis, elle enchaîne les bonnes manches.

«Je suis une personne qui pense beaucoup, et lorsqu'on me fait des commentaires sur la façon dont je skie, j'essaie de tout mettre ça en oeuvre, sauf qu'il me manquait la vitesse. On a simplifié les choses et je suis plus rapide en course.»

Son mois de janvier chargé se poursuivra samedi et dimanche, à Maribor, en Slovénie, avec un slalom géant et un slalom.