Tour de ski: 4e mardi, Harvey toujours 3e au cumulatif

Le fondeur de Saint-Ferréol-les-Neiges a parcouru cette troisième étape sur les sept à l'affiche en 48 minutes 43,1 secondes, soit à peine 2,7 secondes derrière le vainqueur de la course et à une 1,7 de la troisième marche du podium occupé dans l'ordre par Sergey Ustiugov (Russie), Martin Johnsrud Sunby (Norvège) et Dario Cologna (Suisse).

Le skiathlon est une épreuve hybride de 20 km, soit 10 km en style classique pour commencer et 10 km en style libre pour finir. Harvey a navigué dans le peloton de tête tout au long de la course, mais le trio de tête a réussi à se distancer assez loin à la fin pour empêcher Harvey de leur ravir l'une des trois premières places au sprint final.

Son coéquipier Devon Kershaw a aussi connu une bonne journée avec une 10e position, les autres fondeurs canadiens de la journée terminant 37e (Len Valjas) et 50e (Graeme Killick).

Fait inusité, Sundby, qui est l'un des favoris pour remporter le Tour, s'est légèrement trompé de piste à mi-parcours et a dû revenir sur ses pas pour ensuite combler la dizaine de rangs perdus sur le coup.

Chez les femmes, la Suédoise Stine Nilsson l'a emporté devant l'Américaine Jessica Diggins et la Norvégienne Heidi Weng pour prendre le premier rang du classement du Tour de ski devant Weng et Ingvild Flugstad Oestberg, une autre Norvégienne.

