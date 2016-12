Harvey amorce le Tour de ski avec une 6e place au sprint

Le Russe Sergey Ustiugov a remporté l'épreuve, devançant l'Italien Federico Pellegrino et le Norvégien Finn Haagen Krogh. Alex Harvey est arrivé 6e.

La journée s'annonçait plutôt difficile pour le fondeur de Saint-Ferréol-les-Neiges, en lever de rideau du Tour de ski. Dès les premiers instants, il a su que quelque chose clochait. «Je ne me sentais pas super bien physiquement. Les sensations n'étaient pas bonnes», a-t-il expliqué au Soleil.

Le résultat a confirmé les craintes et Harvey a pris le 25e rang des qualifications, à plus de 9 secondes des meneurs.

Ne pouvant se fier sur sa puissance et sa condition physique - qu'il juge par ailleurs excellente cette saison -, l'athlète s'est tourné vers la stratégie pour remonter le classement et gruger de précieuses secondes au cumulatif.

Les coureurs devaient réaliser deux tours d'une même piste. «Au premier tour, j'y allais conservateur. Je me gardais cinquième ou sixième du groupe pour garder de l'énergie et avoir un bon ''finish''.» Harvey a ainsi remporté sa vague en quart de finale et a terminé deuxième en demi-finale.

La finale s'est toutefois déroulée autrement. «Tous les gars sont allés [gonflés] à bloc» dès le premier tour. «Je n'étais pas capable de suivre.» Le Québécois a passé le fil d'arrivée en sixième position, un résultat hautement satisfaisant dans les circonstances. «En fin de compte, ça reste une bonne opération pour le classement cumulatif du Tour. On ne peut pas se permettre de mauvaise journée», a-t-il souligné.

Parcours «casse-cou»

Le sprint de samedi était la première de sept étapes du Tour de ski, qui se déroule en seulement neuf jours, soit jusqu'au 8 janvier. La seconde, le 10 kilomètres en départ de groupe, aura lieu ce dimanche, toujours à Val Mustair.

Ayant de grandes aspirations pour le Tour cette année, visant au moins un podium et un top 5 au cumulatif, Harvey a l'intention de s'imposer dès le début de la course. «Je crois que ce sera la clé. Il faut un bon départ, parce qu'à 86 gars sur une même piste, il n'y a pas beaucoup de place et il y a risque de chute [si tu restes dans le peloton]», a dit le fondeur de 28 ans.

Non seulement il y aura du trafic, mais le parcours de Val Mustair est jugé «casse-cou» par certains coureurs. «Les Norvégiens se sont plaints», a rapporté Harvey. «Les pentes sont assez abruptes et il y a des courbes dans le bas», d où l'intérêt d'être devant pour éviter les accrochages.

Après Val Mustair, les fondeurs prendront la direction d'Oberstdorf, en Allemagne. Harvey mise gros sur le skiathlon du 3 janvier pour améliorer sa position au classement et qui sait, obtenir un podium ou une victoire d'étape.