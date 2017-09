Jackson-Hamel et l'Impact liés jusqu'en 2020

«Je suis très content de poursuivre ma carrière avec l'Impact et de pouvoir contribuer à atteindre nos objectifs», a réagi le natif de Limoulou. «Je suis aussi très heureux d'être un modèle pour les jeunes joueurs québécois. C'est avec une grande fierté que je vais continuer de mouiller le maillot pour ma ville.»

L'attaquant de 24 ans occupe le deuxième rang des buteurs de l'Impact cette saison avec sept buts, en plus d'avoir récolté trois mentions d'assistance en 15 matchs, dont six comme partant. Il a disputé 678 minutes de jeu. Jackson-Hamel a ajouté un but et une aide en Championnat canadien.

Il s'est joint à l'académie de l'Impact en 2010. Quatre ans plus tard, il en est devenu le septième joueur à signer un contrat professionnel en Major League Soccer. «Il a continué à progresser et à s'améliorer au cours des dernières années au sein de notre club, tout en démontrant qu'il a les aptitudes pour jouer et marquer en MLS. Nous espérons qu'il continuera à grandir avec nous au cours des saisons à venir», a indiqué le directeur technique Adam Braz.

Sur la scène internationale, Jackson-Hamel a marqué trois buts et ajouté deux aides en huit matchs avec l'équipe canadienne.