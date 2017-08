Août, le mois de «Nacho» Piatti

Les récents succès d'Ignacio Piatti ont été reconnus, jeudi, alors que l'Argentin de 32 ans a été nommé pour la première fois de sa carrière joueur par excellence du mois d'août en MLS. Le dernier joueur de l'Impact à avoir reçu cet honneur était Didier Drogba, en septembre et octobre 2015.

Piatti a dominé les pelouses nord-américaines au cours du mois d'août, accumulant sept buts et une aide en cinq rencontres. Il a touché la cible lors de chacun des cinq matchs, rejoignant dans le livre des records de l'Impact (toutes ligues confondues) Grant Needham (1993) et Lloyd Barker (1995).

Piatti a ainsi gonflé son total à 15 buts en 20 matchs en 2017 et il se retrouve à égalité au quatrième rang des buteurs de la MLS avec Sebastian Giovinco, l'étoile du Toronto FC. «Je suis content du travail que je fais cette saison, mais je ne suis pas seul à jouer. Mes coéquipiers et les entraîneurs me font confiance», a raconté Piatti après l'entraînement de l'équipe, jeudi.

«Dimanche dernier contre le Toronto FC, j'ai atteint les 50 buts en MLS [incluant les séries], ce qui n'est pas un exploit facile à accomplir», a ajouté Piatti. «La saison dernière, j'ai marqué 17 buts et là je suis à 15. Il me reste neuf matchs pour surpasser mon total de 2016.»

Les succès de Piatti ont permis à l'Impact (10-9-6) de compiler un dossier de 4-1-0 au cours du mois d'août, incluant quatre victoires d'affilée. Le Bleu-blanc-noir a ainsi grimpé en septième place de l'Association Est avec le même nombre de points que l'Atlanta United (10-8-6), qui occupe le sixième et dernier rang donnant accès aux séries en vertu du bris d'égalité.

«Je ne crois pas que nous gagnons quatre matchs de suite s'il ne marque pas ces buts-là pour nous», a reconnu le gardien Evan Bush. «Il force les équipes à se concentrer sur lui, et pas seulement pour le neutraliser à l'attaque. Nous voyons plusieurs équipes attaquer de son côté pour le forcer à descendre sur le terrain et à défendre.»

«Leader technique»

L'entraîneur adjoint de l'Impact, Wilfried Nancy, a souligné les qualités de Piatti en défensive lorsqu'il a été questionné sur son évolution depuis son arrivée en 2014. Il a également commenté ses qualités humaines. «Quand j'étais entraîneur au sein de l'académie - et ayant connu le niveau professionnel en Europe -, je pensais que "Nacho" était le type de joueur qui pouvait faire un peu ce qu'il veut, mais non. Il est très à l'écoute. Si nous lui donnons un rôle spécifique contre une équipe, il va faire le travail avec plaisir parce qu'il sait que c'est pour le bien de l'équipe.

«"Nacho" est un leader technique», a poursuivi Nancy. «Il montre ce qu'il fait sur le terrain et quand il parle, tout le monde écoute parce qu'il ne parle pas souvent. Il ne crie pas, mais il est très ferme.» L'Impact accueillera le Fire (12-9-5) samedi, au Stade Saputo.