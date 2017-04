Le duel entre Dortmund et Monaco sous haute sécurité

Les coéquipiers de Marc Bartra, qui a été opéré pour des blessures à un poignet et un bras, mercredi soir, portaient des t-shirts sur lesquels apparaissaient sa photo et les mots : «Beaucoup de soutien - nous sommes avec toi».

Et Dortmund n'a pas déçu Bartra, même s'il a perdu le match aller, qui devait initialement être joué mardi. Loin d'être intimidé par l'une des équipes les plus offensives d'Europe - Kylian Mbappé s'est signalé avec deux buts -, Dortmund s'est relevé et a empêché Monaco de se forger une avance insurmontenble à l'aube du match retour, qui sera présenté mercredi prochain au stade Louis II.

Fabinho a marqué le troisième filet de Monaco, tandis qu'Ousmane Dembelé et Shinji Kagawa assuraient la riposte pour les locaux.

Les partisans de Monaco, hébergés par leurs concurrents de Dortmund après l'attentat, ont prolongé mercredi leur entente cordiale jusqu'au coup d'envoi d'un match de soccer présenté sous haute sécurité. Tout au long de la journée, le rouge et blanc de Monaco s'est joint au jaune et noir dans les rues de Dortmund, avant l'apothéose d'une belle et rare solidarité entre partisans, même face au mur jaune, l'immense tribune Sud du Signal Iduna Park, célèbre dans tout le monde du foot.

Les Monégasques avaient déjà séduit les Dortmunders, mardi, en entonnant : «Dortmund, Dortmund» après l'annonce de l'attentat à l'explosif contre l'autobus des joueurs du club allemand.

Grand fair-play

Signe du grand fair-play baignant l'avant-match, les partisans et joueurs de Monaco ont reçu presque autant d'applaudissements que Marc Bartra, le joueur blessé dans l'attaque du bus la veille, opéré au poignet quelques heures plus tard.

L'annonceur maison s'est même adressé en français aux partisans monégasques, dont les rangs étaient moins fournis, certains ayant dû rentrer sur la Côte d'Azur sans voir le match retardé.

«Borussia Dortmund remercie les partisans pour votre soutien, hier soir, vos encouragements nous ont très émus... en ce moment très difficile», a-t-il dit.

À l'échauffement, les joueurs du Borussia sont entrés sur la pelouse avec un tee-shirt jaune saluant leur coéquipier Marc Bartra : «Beaucoup de courage nous sommes avec toi», rédigé en espagnol.

Autour du Signal Iduna Park, l'ambiance était marquée par le déploiement des forces de l'ordre. «Il y a tellement de polices ici on se sent protégés, on n'a pas peur on va profiter du match», lance Sven Bude, un supporter de Dortmund. «Nous sommes énormément de policières et de policiers, je n'en ai jamais vu autant autour du stade de toute ma carrière», a raconté une porte-parole des forces de l'ordre, Cornelia Wegandt.