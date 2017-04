 Candidature nord-américaine pour la Coupe du monde de soccer 2026 

Le Canada, les États-Unis et le Mexique ont déposé une candidature commune pour obtenir l'organisation de la Coupe du monde de soccer 2026.

La Presse Canadienne New York

L'annonce de cette candidature conjointe a été faite, lundi, à l'observatoire du 102e étage du One World Trade Center à New York, par le président de l'Association canadienne de soccer, Victor Montagliani, le président de la fédération américaine, Sunil Gulati, et le président de la fédération mexicaine, Decio deMaria.

Les trois pays tenteront d'accueillir la première Coupe du monde élargie à 48 pays. C'est le double de la dernière Coupe du monde présentée en Amérique du Nord en 1994, quand les États-Unis étaient le seul pays hôte. Aucune autre candidature rivale n'a encore été soumise pour le tournoi de 2026, qui sera attribué par la FIFA en 2020.

Les règlements de la FIFA excluent actuellement les candidatures d'Europe et d'Asie parce que la Russie organisera la Coupe du monde en 2018 et le Qatar présentera celle de 2022. Les organisateurs ont révélé que le Canada pourrait accueillir 10 matchs. La finale aurait lieu aux États-Unis.

48 équipes

Le Conseil de la FIFA a adopté à l'unanimité en janvier le principe d'une Coupe du monde à 48 pays, contre 32 actuellement, avec 16 groupes de trois équipes. Les deux meilleures formations de chaque groupe accéderont à la ronde éliminatoire.

Le Canada a récemment organisé la Coupe du monde de soccer féminin en 2015, un événement qui s'est révélé un succès sur le terrain et à l'extérieur. Il a également été l'hôte de la Coupe du monde féminine U-20 en 2014, la Coupe du monde masculine U-20 en 2007 et la Coupe du monde masculine U-16 (maintenant U-17) en 1997.

«Le Canada a déjà fait ses preuves en tant qu'hôte formidable pour le soccer», a affirmé Victor Montagliani, évoquant les foules record lors des différents tournois internationaux tenus au pays.

Trois Coupes du monde

Les pays de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) ont organisé la Coupe du monde en 1970 et en 1986 (à chaque fois au Mexique) et en 1994 (États-Unis).

En 2026, cela fera plus de 32 ans et sept éditions de la Coupe du monde depuis celle tenue aux États-Unis. Depuis, l'Europe (3), l'Asie (2), l'Afrique (1) et l'Amérique du Sud (1) ont tenu l'événement. La CONCACAF défendra sa candidature en affirmant que le temps est arrivé.

Il ne fera aussi aucun doute qu'une candidature commune offrira plus de ressources pour accueillir ce tournoi élargi.

Le Conseil de la FIFA a déjà donné son aval à un processus en quatre phases pour les mises en candidature en vue du tournoi de 2026. On s'attend à ce qu'il confirme les règlements lors de son congrès du 11 mai à Bahreïn.

Une décision est attendue en mai 2020. Le Canada s'est qualifié une seule fois pour la Coupe du monde (1986).