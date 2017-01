 Soccer intérieur Rouge et Or : un titre à défendre, un autre à reprendre 

(Québec) À l'extérieur ou à l'intérieur, les équipes de soccer du Rouge et Or sont toujours des cibles de choix pour leurs adversaires. Il en sera de même à compter de dimanche, à l'occasion de l'ouverture de la saison hivernale 2017 entre les murs du stade Telus-Université Laval.

Pour l'occasion, le Vert & Or de Sherbrooke sera de passage sur le campus, dimanche (13h et 15h), premier programme qui mènera jusqu'à la ronde finale, disputée à l'UL, en mars. Si les garçons tenteront de remettre la main sur leur titre remporté en 2015, les filles chercheront à défendre celui qu'elles possèdent depuis les quatre dernières saisons.

«En 2013, on avait aussi gagné à Québec et on va essayer de répéter l'exploit. Cinq titres, ce serait un exploit, on battrait le record... qui nous appartient déjà», illustre l'entraîneur-chef Helder Duarte.

Le Rouge et Or féminin trône au sommet du soccer universitaire québécois et canadien depuis quelques années. Il revendique notamment deux bannières nationales à l'extérieur en 2014 et 2016.

«On vise à nouveau de remporter le Championnat canadien. Ce serait exceptionnel de le faire une troisième fois en quatre ans. La saison à l'intérieur nous prépare à cela. Nous avons la chance de s'entraîner sur un terrain de soccer à 11 à l'intérieur, ce qui nous procure un petit avantage. Et à chaque match, nos adversaires veulent nous faire trébucher, car elles affrontent les championnes canadiennes. Ça nous oblige à se surpasser chaque fois», a-t-il noté.

Le Rouge et Or misera encore sur Arielle Roy-Petitclerc, joueuse de l'année au pays en 2016, et Joëlle Gosselin, nommée joueuse par excellence du Championnat canadien, l'automne dernier. Quatre nouvelles athlètes se joignent au programme pour la session hivernale, «mais on va attendre qu'elles aient signé leur lettre d'intention pour confirmer leur présence à l'automne», précise l'entraîneur-chef.

Beau geste du capitaine

Du côté masculin, la formation dirigée depuis toujours par Samir Ghrib espère goûter à nouveau à la victoire, comme elle l'a fait deux fois au cours des quatre saisons précédentes. Mais pour cela, le Rouge et Or devra trouver une nouvelle cohésion en raison du départ de sept joueurs depuis la fin de la saison automnale.

«J'entends parfois dire que la saison intérieure n'est pas importante, mais c'est tout le contraire. Comme ça fait trois ans qu'on n'est pas allé au Championnat canadien [à l'extérieur], elle est un bon moyen pour nous y préparer», a soutenu le sélectionneur de l'UL.

Malgré l'arrivée de nouveaux visages, dont les Français Issam Dounzar et Christopher Lavie-Mienandy, qui jouait en division II de la NCAA à Tampa Bay (Floride), il sent déjà un esprit de corps.

À preuve, le capitaine Hugo Lapointe-Sénécal a remis son dossard de capitaine à Marc-Olivier Kouo Dibongue, qui termine sa carrière universitaire cet hiver.

«Ça en dit long sur Hugo, c'est vraiment très gentil de sa part et je vais essayer de porter le flambeau le plus haut possible. Ça me fait quelque chose de savoir que j'en suis à mes derniers matchs avec l'équipe, car on forme une famille. Je termine mon baccalauréat [en génie civil], ça fait cinq ans que je suis ici, ça va vite. L'objectif reste le même jusqu'à la fin, gagner», a dit le meilleur buteur en 2015 qui partagera le leadership avec Lapointe-Sénécal et Bila Dicko-Raynauld, l'autre co-capitaine.