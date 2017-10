Les Remparts impeccables

Après deux périodes, Gatineau n'avait dirigé que huit lancers sur Dereck Baribeau, qui a enregistré on quatrième gain en quatre matchs cette saison. Il a signé son premier jeu blanc de la campagne, prenant la pole dans la plupart des catégories de statistiques de la Ligue chez les gardiens de but : moyenne de buts alloués, pourcentage d'arrêts, victoires, etc.

«On a une très bonne défensive. Je pense qu'on a six gars qui pourraient être top 4 partout ailleurs dans la ligue. Même, les attaquants, ils travaillent tellement fort pour suivre la rondelle en zone défensive qu'on ne donne jamais rien. Tous les lancers que je reçois viennent de l'extérieur. Ça fait des games très simples pour moi», a raconté l'espoir du Wild du Minnesota.

Après quatre matchs cette saison, les Remparts n'ont accordé que très peu de tirs au but et ont limité leurs adversaires à trois filets. Au chapitre des buts alloués, ils occupent d'ailleurs le premier rang dans la LHJMQ. Tout un contraste avec la saison dernière, où les gardiens devaient repousser des barrages de lancers pour l'emporter!

«On joue comme ça depuis le début de la saison. On a six défenseurs qui peuvent jouer. On en avait deux au banc des punitions à la fin du match et on avait encore quatre autres qui pouvaient jouer dans toutes les situations. C'est un luxe qu'on a», a noté l'entraîneur-chef Philippe Boucher.

«C'est sûr qu'il manquait deux bons joueurs [Abramov et Breton], de l'autre côté. On en a profité. On a joué du bon hockey. On exécute bien. Défensivement, on n'a pas donné grand-chose et quand on a donné quelque chose, Baribeau a été vraiment vraiment bon.»

Un coup discutable de Huntley

Olivier Garneau (3e) en première, Austin Eastman (1er) en deuxième et Derek Gentile (3e), dans un filet désert en troisième, ont inscrit les buts des Diables rouges dans un match qui a été marqué par un coup discutable du défenseur Christian Huntley. Au premier vingt, il a frappé par derrière l'attaquant des Olympiques William Basque, qui est rentré tête première dans la bande. Il est demeuré longuement allongé sur la glace avant d'être escorté par des coéquipiers hors de la patinoire. Il a été transporté à l'hôpital pour y subir des tests.

L'entraîneur-chef Éric Landry n'a pas apprécié le coup et entend envoyer le film du match au directeur de la sécurité des joueurs de la LHJMQ, Raymond Bolduc.

«On a récemment eu des vidéos sur ce type de coup-là, où on nous disait que s'il y avait un coup dans le bas du dos, vers la bande, c'était pour être sanctionné. Ç'a été sanctionné avec un deux minutes pendant le match. Je me serais attendu à une plus grande punition que ça, mais ça n'a pas été considéré. C'est le choix de l'arbitre. C'est un vidéo qu'on va envoyer à la ligue. Mais c'est un vidéo que la ligue aurait revu de toute façon.»

Boucher a convenu que le geste était punissable, mais a pris la défense de son joueur, qui est reconnu pour son jeu propre. «On ne parle pas d'un récidiviste. On parle d'un gars qui joue une game clean et qui joue une game plus intelligente que physique. [...] Je vais voir ce que Raymond va faire avec ça. Mais c'est sûr que ce n'était pas intentionnel.»

Les Remparts ont congé dimanche. Ils entreprendront lundi leur préparation en vue d'un voyage qui les amènera à Halifax, Charlottetown et Bathurst, vendredi, samedi et dimanche.

