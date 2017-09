Nervosité avant la rentrée

Afin de se préparer à ce doublé contre les Cataractes de Shawinigan et les Olympiques de Gatineau, les hommes de Philippe Boucher ont délaissé jeudi le Pavillon de la jeunesse pour le Centre Vidéotron, où ils n'ont patiné qu'une seule fois depuis le début du camp d'entraînement, en août. «On a passé le test sur la route en fin de semaine passée et on veut garder les mêmes bonnes habitudes de travail. C'est ce qu'on veut amener ici», a raconté l'entraîneur-chef.

Les partisans des Remparts ne devraient pas être trop dépaysés lors de la présentation officielle des joueurs vendredi. «Ils vont reconnaître des vétérans qui sont ici depuis longtemps, les Garneau, Boucher, Baribeau, mais on a aussi beaucoup de jeunes qu'ils vont apprendre à connaître, les Dajcar, Laframboise, Mathieu.

«J'espère qu'on va donner du bon hockey. Si on pouvait sortir comme on l'a fait sur la route, je pense que les gens vont apprécier. On est une équipe qui veut avoir une éthique de travail irréprochable. Jusqu'à maintenant, on travaille très fort. J'espère que ça va être une équipe dont les gens de Québec peuvent être fiers», a poursuivi le pilote.

Boucher s'est toutefois dit conscient que les cérémonies d'avant-match et la foule imposante annoncée risquent d'injecter une bonne dose de nervosité chez les nouveaux Diables rouges. C'est pourquoi il a insisté pour tenir deux entraînements de suite au Centre Vidéotron, jeudi et vendredi.

«C'est normal et il le faut. Je pense que si tu n'es pas nerveux demain, ce n'est pas normal. La majorité des joueurs, leurs familles, leurs amis, vont être ici. Il va y avoir des présentations... Cette année, on ne va pas avoir de séances matinales, mais vendredi, exceptionnellement, on va en faire un pour nous aider à chasser la nervosité.»

Un match «spécial»

À sa première saison avec l'équipe, la recrue de 16 ans Pierrick Dubé admet que ce premier match local sera «spécial». Choix de première ronde en juin, le produit du Séminaire Saint-François est originaire de Québec.

«À chaque fois que je suis venu au Centre Vidéotron, c'était pour voir jouer les Remparts. Là, ça va être mon premier vrai match en tant que Remparts, au Centre Vidéotron. Ça fait que je suis très excité. J'avais très hâte à ce moment-là. Mais je n'ai pas de pression. Que je vienne de Québec, ça ne change rien pour moi. Je vais jouer ma game comme je suis capable de la jouer», a soutenu le numéro 72.

En lever de rideau, les Remparts affronteront les Cataractes qui, en l'absence des vétérans Samuel Girard (Nashville) et Brandon Gignac (New Jersey), retenus dans des camps professionnels, sont toujours en quête d'une première victoire, cette saison. «On s'attend à une équipe affamée. Dan [Renaud, entraîneur-chef des Cataractes et ancien adjoint de Boucher], qu'on connaît bien depuis plusieurs années, va s'en venir ici avec son équipe très bien préparée. Ce n'est rien de nouveau. Tout le monde est toujours bien préparé pour venir jouer ici. Tout le monde a encerclé la date de leur match au Centre Vidéotron sur le calendrier. Mais on va être bien préparés nous autres aussi», a prévenu Boucher, qui n'effectuera qu'un seul changement à son alignement, alors que Dubé remplacera Anthony Wojcik.

***