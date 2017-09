Les Remparts débutent la saison du bon pied

Québec a réussi à conserver une avance d'un but en fin de troisième alors que l'équipe locale essayait tout pour revenir de l'arrière. Comme l'an passé, les Remparts remportaient leur match d'ouverture avec une victoire contre leurs rivaux de Saguenay.

«On a eu un aperçu de ce qu'on va donner cette année», disait le capitaine Matthew Boucher, qui a encore joué un rôle de premier plan à l'attaque comme il l'a fait lors des deux saisons précédentes.

«Ce que j'ai aimé, c'est qu'on a bien joué, mais on peut être encore meilleur», constatait pour sa part l'entraîneur-chef Philippe Boucher, ravi de cette première sortie.

Après cinq semaines de camp d'entraînement, les Remparts avaient visiblement hâte de commencer la saison et ils l'ont fait avec brio. Ils ont dominé la première période, autant en nombre de lancers, chances de marquer et contrôle du jeu. Après neuf minutes, ils avaient déjà mis le gardien Zachary Boutillier à l'épreuve 11 fois contre deux.

Il a fallu attendre la deuxième période avant de voir leur premier but de la jeune campagne. L'honneur est revenu à Derek Gentile, dont le lancer précis de l'enclave complétait une belle séquence orchestrée par le défenseur Andrew Picco. En avantage numérique, Boucher a tourné sur lui-même pour refiler la rondelle du revers à Philipp Kurashev, ce qui doublait l'avance de la formation québécoise.

De l'action en fin de match

Le gardien Dereck Baribeau a perdu son blanchissage avec un peu moins de huit minutes à faire en troisième. Il avait bloqué 20 lancers avant de voir Kevin Klima le déjouer alors qu'il venait de s'échapper. Un but qui a réveillé les Sags, gardés dans le match par Bouthillier.

«Ce n'est pas pour rien que les joueurs des Saguenéens ont ovationné leur gardien, en troisième. Les Klima sont dangereux, ils se sont mis à tricher un peu, et on s'est endormi. C'est un peu de notre faute, on ne peut pas oublier des joueurs derrière nous, on va travailler là-dessus. Baribeau a été solide, et si on maintient ce nombre de lancers, ça va l'aider», notait l'entraîneur-chef, dont la troupe a eu le dessus 37-25 à ce niveau.

Il y a eu plus d'action dans les sept dernières minutes que dans les 53 précédentes. Debout sur la bande, comme à l'époque de Richard Martel, l'entraîneur-chef Yanick Jean n'en croyait pas ses yeux lorsque les arbitres n'ont pas appelé de punition sur une séquence qui en aurait mérité une, selon lui. À la faveur d'un jeu de puissance, Olivier Garneau a ensuite fermé les livres en faisant 3-1 avec 1:49 à faire au match.

Plus de tirs

«On a eu près de 40 lancers, ce n'est pas une chose qu'on voyait souvent lors des deux dernières saisons. On a joué deux très bonnes périodes, mais ç'a été plus difficile en troisième. Je l'avais dit dans le vestiaire, on savait qu'ils [les Sags] n'allaient pas vouloir se faire blanchir à leur ouverture locale», ajoutait le capitaine.

Sur le plan individuel, l'entraîneur-chef soulignait le rendement du Tchèque Tomas Dajcar, «qui devrait être correct» après avoir reçu une rondelle sur la tête en fin de match. Il parlait aussi de la vitesse d'Austin Eastman, du brio de Picco à la ligne bleue, du dynamisme de l'attaque et des nombreuses chances ratées par Boucher et Kurashev.

Les Remparts poursuivent leur premier week-end de la saison en affrontant le Drakkar, à Baie-Comeau, samedi (16h). Ils effectueront leur rentrée à Québec, vendredi prochain, en recevant la visite des Cataractes de Shawinigan.

***