Olivier Mathieu s'impose face aux Sags

Avant même de se présenter dans le vénérable aréna de 50 ans vendredi, les Remparts avaient déjà enlevé leur série présaison contre la troupe de Yanick Jean. Le coup de balai aura permis aux hommes de Philippe Boucher de compléter leur préparation avec une fiche positive de 5-4.

Les Diables rouges n'ont toutefois pas amorcé la rencontre du bon pied, se faisant dominer 11-4 au chapitre des lancers en première période. Ils sont cependant parvenus à limiter les dégâts, alors que l'impasse persistait toujours après 20 minutes.

«Ç'a été très difficile en première. Je pense qu'il est temps que la saison commence. On a pratiqué correct cette semaine, mais ce n'était pas parfait. Et en deuxième, ç'a été le fun de voir l'avantage numérique et nos éléments offensifs prendre les commandes du match», a commenté l'entraîneur-chef Philippe Boucher.

Les Saguenéens avaient toutefois été les premiers à secouer les cordages en milieu de deuxième lorsqu'un lancer de Samuel Houde, partiellement arrêté par le gant d'Oliver Troop, s'était faufilé derrière le gardien. Péchant ensuite par indiscipline, les visiteurs ont vu les Diables rouges profiter de cette ouverture, inscrivant trois buts consécutifs, ceux d'Olivier Garneau, de Sam Dunn et le premier d'Olivier Mathieu, en avantage numérique.

«L'indiscipline nous a fait mal. Ils en ont profité. Donnons leur crédit. Ils ont bien exécuté sur l'avantage numérique. En première, on a travaillé. On a été solides sur la job, mais une game de hockey, c'est 60 minutes», a laissé entendre l'entraîneur-chef Yanick Jean, qui n'a pas hésité à faire réchauffer le banc à certains vétérans, en troisième.

Avant la fin de la deuxième, les deux rivaux de la 175 s'échangeaient un autre filet chacun, soit celui de Marc-Antoine Gagné, pour Chicoutimi, et le deuxième de Mathieu, qui a aussi récolté une passe lors du match. Tout le long de la rencontre, il s'est retrouvé au centre de l'action, se frottant à l'adversaire plus souvent qu'à son tour.

«Le coach m'a mis sur la ligne de Robidoux et c'est là que tout s'est mis à débloquer. Il est intense et quand tu joues avec un gars de même, c'est facile d'être intense», a soutenu l'ancien des Sea Dogs, qui n'a pas été «repêché en première ronde par accident», selon son entraîneur.

But refusé

En début de troisième, l'arbitre Guillaume Labonté a semé la consternation dans le Centre Joé Juneau, lorsqu'il a refusé un but au défenseur des Remparts Christian Huntley, après que la rondelle eut frappé le fond du filet et en eut ressorti. Ils ont immédiatement répondu avec le but d'Andrew Picco. Les Saguenéens ont ensuite rétréci la marque 5-3 quand Kevin Klima a trompé Olivier Chalifour (2/3), venu en relève à Troop (16/18), en troisième.

Les deux gardiens des Remparts étaient en quelque sorte en audition pour le poste d'auxiliaire à Dereck Baribeau. Ce dernier, à moins que son aventure avec le Wild du Minnesota ne perdure, devrait être en poste lors du premier match de la saison, au Centre Georges-Vézina, le 22 septembre.

NOTE : Quelques-uns des 21 joueurs originaires de Pont-Rouge qui ont évolué dans la LHJMQ ont été présentés avant le match. Du nombre, trois ont atteint la LNH : Jean-Marc Richard, Joé Juneau et Michel Petit...

