Un alignement qui plaît à Boucher

«On aime notre équipe. Dubé a connu un bon camp d'entraînement, il méritait de rester avec nous, même chose pour [Jérémy] Laframboise. Nous n'avons pas eu une telle profondeur depuis la Coupe Memorial [2015], on a des espoirs, on pourra rappeler des gars au besoin, et si on veut aller chercher un joueur de 18 ans, on pourra le faire. C'est un bon feeling de voir où l'organisation est rendue», a souligné celui qui entreprend sa cinquième saison à la barre de l'équipe.

«Ça n'a pas été facile de laisser partir quelques vétérans. Mais pour la première fois depuis plusieurs années, on a une banque de choix et de bons jeunes espoirs qu'on va voir grandir, autant de notre équipe que dans le midget AAA. Nous avons aussi un gardien de but numéro 1 et un groupe enviable de défenseurs», notait-il.

Eastman troisième 20 ans

L'Ontarien Austin Eastman sera le troisième vétéran de 20 ans, le centre Matthew Boucher et le défenseur Andrew Picco étant les deux autres. Il s'alignait avec les Tigres de Victoriaville et les Olympiques de Gatineau, l'an passé. «On avait une décision à prendre et j'aime ce qu'il apporte, alors on y va avec lui», a dit Boucher à propos de l'auteur de 6 buts et 20 points, l'an passé.

Parmi les nouveaux visages, outre ceux de Dubé, Villeneuve et Eastman, on compte aussi ceux des attaquants Anthony Wojcik et Thomas Caron, des défenseurs Tomas Dajcar, Sam Dunn et Breaden Virtue ainsi que des gardiens Olivier Chalifoux et Oliver Troop.

«Il s'agit d'une grosse nouvelle, je suis content, mais c'est là que le vrai travail commence. Je voyais qu'ils [les Remparts] repêchaient beaucoup de défenseurs, que ça ne serait pas facile, mais il faut être persévérant», a résumé Villeneuve, 24 heures après sa confirmation.

Il devient le troisième joueur des Panthères du Collège Marie-de-l'Incarnation (CMI) de Trois-Rivières à percer l'alignement d'un club junior, deux de ses amis l'ayant aussi fait à Val-d'Or.

«Ma meilleure décision fut d'aller à Jonquière. J'ai «texté» mes deux entraîneurs, lundi, pour les remercier d'avoir fait de moi un meilleur joueur et une meilleure personnes. Je peux apporter de l'attaque, mais je vais prendre le rôle qu'on me donnera. Mon objectif à long terme est de devenir un défenseur dans le top 4.»