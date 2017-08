Marc-Olivier Alain chez les Remparts

(Québec) Marc-Olivier Alain était déjà rentré à Québec. Pour des raisons familiales, le défenseur de 17 ans et choix de première ronde en 2016 avait demandé à Gatineau de l'échanger. Les Olympiques ont comblé son désir, lundi, en l'envoyant aux Remparts en retour de Darien Kielb. Québec obtient aussi un choix de huitième ronde en 2018 et Gatineau, une sélection de sixième tour aussi l'an prochain.

Alain est un arrière droitier de 5' 11' et 174 lb qui a remporté le championnat québécois midget AAA avec le Blizzard du Séminaire Saint-François, ce printemps, bien qu'il était blessé. Les Islanders de Charlottetown l'avaient choisi au 18e rang du repêchage de l'année dernière, avant de l'échanger aux Olympiques à la mi-saison dans la méga transaction impliquant Nicolas Meloche.

Il n'a disputé que deux rencontres dans les rangs juniors, avec Charlottetown, et il avait pris part au camp des recrues à Gatineau, avant de demander de revenir à Québec. Marc-Olivier est le frère de l'attaquant Alexandre Alain, qui a aussi joué pour le SSF, Gatineau et porte maintenant le gilet de l'Armada de Blainville-Boisbriand.

Quant à Kielb, l'Ontarien de 18 ans et 6' 3'' avait été dénicher comme joueur autonome par les remparts il y a un an et a cumulé 10 points en 53 matchs réguliers l'hiver dernier.

La première période de transactions des joueurs de moins de 20 ans dans la LHJMQ s'achevait lundi midi, à temps pour la rentrée scolaire au secondaire. Le camp d'entraînement se poursuit et la saison des Remparts s'amorce le 23 septembre.