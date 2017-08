Wojcik a l'impression d'arriver à Montréal ou New York

(Québec) «Hier, j'étais en train de me faire traiter. On m'a avisé de venir dans une salle, ils m'ont dit que j'étais échangé aux Remparts. J'ai dit parfait. J'ai pris mes affaires et je suis parti. Je suis arrivé à Québec directement, hier soir.»

C'était le vendredi tout simple d'un hockeyeur junior de 19 ans. Samedi matin, Anthony Wojcik était dans la salle d'entraînement du Centre Vidéotron à faire du vélo stationnaire, soignant une légère blessure à la hanche pendant que ses nouveaux coéquipiers patinaient au Pavillon de la jeunesse. La veille, les Wildcats de Moncton l'avaient échangé aux Remparts de Québec.

«C'est Québec, c'est la grosse ville! C'est comme être échangé à Montréal ou à New York [dans la LNH], l'équipe est populaire et il y a beaucoup de partisans. Dans notre ligue, tu ne peux pas demander mieux», explique-t-il, disant avoir eu une très bonne première impression des installations, des joueurs et du personnel de l'équipe.

Regarder en avant

Chose sûre, l'ailier gauche de 6' et de 218 livres ne regarde pas derrière, surtout que les Wildcats n'ont même pas participé aux séries, le printemps dernier.

«Je suis un attaquant de puissance qui aime travailler bas dans la zone adverse et récupérer les rondelles. Je suis un travaillant, toujours dans le tapis. Mon point fort est d'être physique, mais sans être un bagarreur, même si je peux faire quelques batailles», laisse tomber l'auteur de 26 points et 160 minutes de pénalités en 122 matchs réguliers dans la LHJMQ.

Le natif de Saint-Hubert, rive sud de Montréal, hérite son nom de famille de sa mère, d'origine polonaise, alors que ses frères portent celui du père, Daigle. Chez les Remparts, Wojcik n'arrive pas en terre complètement inconnue. Il connaît déjà Mikaël Robidoux et Louis-Filip Côté, ayant évolué avec ce dernier chez les Huskies de Rouyn-Noranda, en début de carrière.

Son expérience de champion de la Coupe du Président avec Rouyn en 2016 compte parmi les critères qui ont convaincu les Remparts de faire son acquisition. Ça et sa robustesse, un élément qui manque pour l'instant à l'attaque des Remparts.

Drapeau échangé?

Avec l'arrivée de Wojcik et le départ des attaquants de 17 ans Guillaume St-Pierre et Liam Leonard, retranchés samedi, le directeur général et entraîneur-chef Philippe Boucher dispose encore de 27 joueurs au camp des Remparts. Nombre réduit à 23 ou 24 pour lundi 10h, heure limite de la présente période de transactions et veille de rentrée scolaire au secondaire.

«L'objectif est de garder 13 avants, huit défenseurs et deux gardiens, ou peut-être trois», explique Boucher, qui jongle avec l'idée d'un ménage à trois devant le filet avec Dereck Baribeau comme numéro un.

Olivier Chalifour pourrait partir dans un échange d'ici lundi, Boucher admettant souhaiter «solidifier la position» avec un second plus fiable, tandis qu'Oliver Troop, 6'7'' et pas encore 17 ans, resterait pour emmagasiner de l'expérience.

L'arrière Alexandre Drapeau est aussi sur le marché des transactions, avec quatre joueurs de 20 ans pour trois postes et au moins neuf autres défenseurs capables d'occuper l'un des huit emplois à la ligne bleue.

«Mais des échanges, il n'y en a presque pas. Tout le monde aime ses joueurs à ce moment-ci de l'année et c'est vrai pour nous aussi. Avec la parité, un joueur de première ligne, il n'y en a pas d'offert en ce moment», observe Boucher.

Les Remparts ne disputeront leur prochain match préparatoire que le 8 septembre.