Québec remporte un match tumultueux contre les Sags

(Dolbeau) La rivalité entre les Remparts de Québec et les Saguenéens de Chicoutimi s'est transportée sur la glace de l'aréna de Dolbeau.

Les joueurs ont offert un match robuste et ponctué d'altercations aux 1100 spectateurs venus pour ce match préparatoire. Une robustesse qui a tourné au manque discipline pour les Saguenéens, vaincus 4-3 par les Diables rouges.

C'est Kevin Klima qui a donné le ton en début de première période en invitant «à danser» Louis-Filip Côté. La rapide bagarre a mis le feu aux poudres. Par la suite, plusieurs échauffourées ont eu lieu lors des arrêts de jeu.

Cette intensité a nui aux Bleus, qui ont écopé de quelques pénalités en première période. Le premier but des Remparts a d'ailleurs été compté par Christian Huntley à 11:53 de la première période, alors que les Sags se défendaient à 5 contre 3.

Quelques minutes plus tard, les Saguenéens sont venus près de marquer à la suite d'une belle pièce de jeu de Jérémy Fortin. Le but a été refusé puisque le filet a été déplacé. En fin de première, Benjamin Gagné a doublé l'avance des Remparts alors Dallas Mauravic était au cachot.

Revirement et collision

La deuxième période a été l'histoire des Sags, qui ont été menaçants à plusieurs reprises. C'est Olivier Galipeau qui a été le premier à déjouer Dereck Baribeau (23 arrêts) avec une belle percée au filet. Un but qui a réveillé la foule. Puis en fin de période, Samuel Houde a nivelé la marque avec un lancer qui a surpris le gardien.

Philipp Kurashev a redonné les devants aux Remparts à 10:10 de la troisième période, mais Alex Potvin n'a mis que 24 secondes à répliquer. C'est grâce à l'intensité de Jérémy Fortin, qui a travaillé fort derrière le filet que Potvin a pu enfiler l'aiguille contre Oliver Troop (9 arrêts), entré dans le match en troisième.

Finalement, un mauvais revirement jumelé à une collision avec l'arbitre Justin St-Pierre a mené au but victorieux d'Olivier Mathieu à 16:49.

L'indiscipline des Sags n'a pas du tout plus à leur entraîneur-chef Yannick Jean. «L'indiscipline, ça ne passera pas tantôt! J'ai été très très déçu de notre équipe par rapport à la discipline. En plus, on leur a donné la game avec un mauvais revirement à la fin de la game. Ce n'est pas la caractéristique de notre équipe d'être indiscipliné comme ça, il va falloir revenir à nos bonnes vieilles habitudes d'être les moins punis de la ligue», a-t-il tranché.

Jean a tenu à saluer l'accueil et l'énergie dégagée par la foule de Dolbeau. «Merci à tous les gens qui nous ont accueillis. Ils ont été fantastiques et ils ont eu droit à un bon match de hockey junior.»

